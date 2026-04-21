10 ఏళ్ల స్టార్ కిడ్ ను గుర్తుపట్టారా? చిన్నారి శివాజీగా అదరగొట్టిన హీరోయిన్ కొడుకు ఎవరో తెలుసా?
'రాజా శివాజీ' ట్రైలర్ ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఇక ఇందులో అంతకంటే ఓ స్పెషల్ విషయం మరోకటి ఉంది. ఈసినిమాలో చిన్నారి శివాజీగా కనిపించి.. నటనతో అదగొట్టిన 10 ఏళ్ల కుర్రాడు ఎవరో తెలుసా? తెలిస్తే నిజంగా షాక్ అవుతారు.
'రాజా శివాజీ' ట్రైలర్లో బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్
'రాజా శివాజీ' ట్రైలర్ రిలీజవగానే వైరల్ అయింది. కానీ అందులోని ఓ చిన్న సీన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. . ఆ సీన్లో చిన్ననాటి శివాజీగా కనిపించింది ఎవరో కాదు. రితేశ్ దేశ్ముఖ్, జెనీలియా కొడుకు రాహిల్ దేశ్ముఖ్. ఈ సినిమాతోనే రాహిల్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.
చిన్నారి శివాజీగా రాహిల్ దేశ్ముఖ్
ఈ ట్రైలర్లో రాహిల్ దేశ్ముఖ్ను ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ చిన్నప్పటి పాత్రలో చూపించారు. ఒక సీన్లో అతను తన సోదరుడితో మాట్లాడుతుంటాడు. ఈ సీన్ చిన్నదే అయినా, ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. సోషల్ మీడియాలో ఇదే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
10 ఏళ్ల వయసులోనే నటుడిగా రాహిల్ దేశ్ముఖ్
రాజా శివాజీ' చారిత్రక గాథ
'రాజా శివాజీ' కేవలం సినిమా కాదు, ఓ అద్భుతమైన చారిత్రక అనుభూతిని పంచే ప్రయత్నం. ట్రైలర్లోని విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితం, వారసత్వాన్ని భారీ స్థాయిలో చూపించారు. ఇందులో హిస్టరి, డ్రామా రెండూ అద్భుతంగా మిక్స్ అయ్యాయి.