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- Janhvi Kapoor: ఇషాన్ ఖట్టర్తో జాన్వీ కపూర్ పెళ్లి? వైరల్ వీడియో వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఇదే!
Janhvi Kapoor: ఇషాన్ ఖట్టర్తో జాన్వీ కపూర్ పెళ్లి? వైరల్ వీడియో వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఇదే!
Janhvi Kapoor: తన మొదటి సినిమా హీరో ఇషాన్ ఖట్టర్ ను జాన్వీ కపూర్ పెళ్లాడిందా..? మరి జాన్వీ బాయ్ ఫ్రెండ్ పరిస్థితి ఏంటి? పెళ్లికూతురు, పెళ్లికొడుకు గెటప్లో పెళ్లి వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటి?
జాన్వీ కపూర్ పెళ్లి వీడియో వైరల్.
బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్, హీరో ఇషాన్ ఖట్టర్ పెళ్లికూతురు, పెళ్లికొడుకుగా కనిపించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఇది చూసి చాలామంది, వీళ్లిద్దరూ నిజంగానే రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నారేమో అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. కానీ ఇది నిజమైన పెళ్లి కాదు. ప్రేమ, నిబద్ధత గురించి చెప్పే ఓ బ్రాండ్ కోసం చేసిన యాడ్ మాత్రమే. ఈ యాడ్లో ఇషాన్ ఖట్టర్ చెప్పిన "She's Worth the Wait" (ఆమె కోసం ఎదురుచూడటంలో అర్థం ఉంది) అనే డైలాగ్ నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంది. 'ధడక్' సినిమా రోజుల్ని గుర్తుచేస్తూ.. ఈ వీడియోలో ఈ జంట కెమిస్ట్రీకి అభిమానులు ఫిదా అయిపోతున్నారు.
అభిమానుల మనసు దోచిన యాడ్
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, జాన్వీ కపూర్ ముదురు ఎరుపు రంగు బ్రైడల్ లెహంగాలో మెరిసిపోతోంది. ఇషాన్ ఖట్టర్ కూడా తెల్లటి షేర్వాణీలో అదరగొట్టాడు. వీరిద్దరి ఆన్స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ చూసేవాళ్లను కట్టిపడేసింది. "సరైన వ్యక్తి ఎవరో నీకెలా తెలుస్తుంది?" అనే ప్రశ్నకు జాన్వీ, "వాళ్లు ఎప్పుడూ నీకోసం ఎదురుచూస్తుంటే, వాళ్లే సరైన వ్యక్తి అని తెలుస్తుంది" అని బదులిస్తుంది. వెంటనే ఇషాన్, "ఆమె కోసం ఎదురుచూడటం కూడా సంతోషంగా అనిపిస్తే, ఆమే సరైన వ్యక్తి అని తెలుస్తుంది" అంటూ అదిరిపోయే డైలాగ్ చెబుతాడు. చివర్లో, పెళ్లికూతురి గెటప్లో ఉన్న జాన్వీని చూడటానికి ఇషాన్ ఓపికగా ఎదురుచూస్తాడు. ఆ తర్వాత ఈ 'ఆన్స్క్రీన్' జంట చేతిలో చేయి వేసి నడుస్తున్న దృశ్యం లక్షలాది మంది మనసులను గెలుచుకుంది.
'ధడక్' రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి..
2018లో వచ్చిన 'ధడక్' సినిమాలో జాన్వీ, ఇషాన్ మొదటిసారి కలిసి నటించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇద్దరూ కలవడంతో 'ధడక్' అభిమానులకు పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. శశాంక్ ఖైతాన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. మరాఠీ బ్లాక్బస్టర్ 'సైరాట్' సినిమాకు రీమేక్గా వచ్చిన 'ధడక్', ఈ కొత్త జంట కెమిస్ట్రీకి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. 'ధడక్' తర్వాత, జాన్వీ, ఇషాన్ నిజ జీవితంలోనూ ప్రేమలో ఉన్నారంటూ అప్పట్లో గాసిప్స్ వచ్చాయి. కానీ, ఇద్దరూ ఈ విషయంపై ఎప్పుడూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయినా, స్నేహాన్ని మాత్రం కొనసాగించారని వార్తలొచ్చాయి.
అభిమానులు ఏమంటున్నారంటే?
సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ జంటను మళ్లీ కలిసి చూసి చాలామంది అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ధడక్ సినిమాలో వీరికి దక్కాల్సిన ముగింపు ఇది" అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు. ఈ యాడ్ సక్సెస్, జాన్వీ, ఇషాన్ జోడీకి ఉన్న క్రేజ్ను చూపిస్తోంది. అభిమానులు వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్కు ఎంతలా కనెక్ట్ అయ్యారో ఈ వైరల్ వీడియో నిరూపించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంకా ట్రెండ్ అవుతూ పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.