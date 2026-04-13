Jallianwala Bagh Films: జలియన్వాలా బాగ్ దురంతం.. వెండితెరపై ఆ నెత్తుటి గాయాన్ని చూపించిన 5 సినిమాలు
భారతదేశ చరిత్రలో జలియన్వాలా బాగ్ ఊచకోత ఒక మాయని గాయం. తరతరాలుగా మనల్ని వెంటాడుతున్న ఈ విషాదాన్ని ఎందరో ఫిల్మ్మేకర్స్ వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు. సర్దార్ ఉధమ్ నుంచి గాంధీ వరకు, ఆనాటి భయానక పరిస్థితులను, ప్రజల ఆగ్రహాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారు.
Jallianwala Bagh Massacre Movies
జలియన్వాలా బాగ్ దురంతం జరిగి వందేళ్లు దాటినా, ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు భారతీయులను ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. సినిమా రంగం ఈ విషాదాన్ని చాలాసార్లు గుర్తుచేసింది. కేవలం చరిత్రను చెప్పడానికే కాదు, ఆనాటి బాధ, ఆగ్రహం, చైతన్యాన్ని తెరపై చూపించడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ ఘటనను చూపించిన 5 సినిమాల జాబితా ఇదిగో.
The Legend of Bhagat Singh
'ది లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్' సినిమా, భగత్ సింగ్ జీవితంలో ఈ ఊచకోతను ఒక కీలక ఘట్టంగా చూపిస్తుంది. అంతటి దారుణాన్ని కళ్లారా చూసిన తర్వాత ఆయనలో ఆగ్రహం ఎలా పెరిగిందో, అది అతడిని ఎలా విప్లవ మార్గం వైపు నడిపించిందో ఈ చిత్రం వివరిస్తుంది.
Sardar Udham
'సర్దార్ ఉధమ్' సినిమాలో ఈ మారణహోమాన్ని అత్యంత తీవ్రంగా చూపించారు. విక్కీ కౌశల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రంలో, ఆ భయానక ఘటనను సుదీర్ఘమైన, కట్ చేయని సీక్వెన్స్లో చిత్రీకరించారు. దీంతో ప్రేక్షకులు ఆనాటి భయానక పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా చూసిన అనుభూతికి లోనవుతారు.
Gandhi
రిచర్డ్ అటెన్బరో దర్శకత్వం వహించిన 'గాంధీ' చిత్రం, ఈ ఊచకోతను చాలా వాస్తవికంగా చిత్రీకరించింది. జనరల్ డయ్యర్ తన సైనికులను కాల్పులు జరపమని ఆదేశించే సన్నివేశం ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉంటుంది. ఈ ఘటనే మహాత్మా గాంధీ ప్రయాణంలో ఎలా కీలక మలుపుగా మారిందో ఈ సినిమా హైలైట్ చేస్తుంది.
Rang De Basanti
'రంగ్ దే బసంతి' ఈ ఊచకోతను ఒక సమాంతర కథనంతో చూపిస్తుంది. సినిమాలో భాగంగా ఈ ఘటనను మళ్లీ చిత్రీకరించడం ద్వారా, నాటి అణచివేతకు, నేటి అసంతృప్తికి మధ్య బలమైన సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది. దీంతో చరిత్ర నేటి తరానికి కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
Kesari
అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'కేసరి' చిత్రంలో ఈ ఊచకోతను క్లుప్తంగా కానీ, ప్రభావవంతంగా ప్రస్తావించారు. ఇది కథలో ప్రధానాంశం కానప్పటికీ, బ్రిటిష్ పాలనపై పెరుగుతున్న ఆగ్రహాన్ని తెలియజేయడానికి, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేయడానికి ఈ ప్రస్తావన ఉపయోగపడింది.
