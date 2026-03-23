- Fastest 500 Crore Movies: అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు కొల్లగొట్టిన 5 భారతీయ సినిమాలు.. 'ధురంధర్ 2' ఏ స్థానంలో ఉందంటే?
Fastest 500 Crore Movies: అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు కొల్లగొట్టిన 5 భారతీయ సినిమాలు.. 'ధురంధర్ 2' ఏ స్థానంలో ఉందంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఇండియాలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ సినిమా ఇప్పటికే 500 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది.
'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం
'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా వరుసగా కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు వసూలు చేసిన సినిమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ లిస్ట్లో 'ధురంధర్ 2' ఉందా? పూర్తి వివరాలు కింద చూడండి.
బాహుబలి 2
2017లో విడుదలైన సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమా 'బాహుబలి 2' రిలీజ్తోనే సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 3 రోజుల్లోనే 500 కోట్ల మార్క్ను దాటేసింది. మూడు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం 510 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను సాధించింది.
RRR
రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'RRR' సినిమా 2023లో విడుదలైంది. ఈ సినిమా కూడా గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రం కేవలం 3 రోజుల్లోనే 570 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
ధురంధర్ 2
అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు వసూలు చేసిన చిత్రాల జాబితాలో రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' కూడా చేరిపోయింది. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 3 రోజుల్లోనే 501.04 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసింది.
కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2
సౌత్ సూపర్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2' కూడా ఈ లిస్ట్లో ఉంది. 2022లో విడుదలైన ఈ సినిమా, గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 4 రోజుల్లో 546 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది.
జవాన్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వేగంగా 500 కోట్లు వసూలు చేసిన సినిమాల జాబితాలో షారుఖ్ ఖాన్ 'జవాన్' కూడా ఉంది. ఈ సినిమా 4 రోజుల్లోనే 521 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది.
