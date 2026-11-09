Kajal Aggarwal: రామాయణలో కాజల్ పాత్రకు అన్యాయం జరిగిందా? అభిమానులు ఏమంటున్నారు?
Kajal Aggarwal: ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి 'రామాయణం పార్ట్ 2' పైనే ఉంది. కనీసం తదుపరి భాగంలోనైనా మండోదరి పాత్రకు ఎక్కువ అవకాశం దక్కుతుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. కాజల్ లాంటి సీనియర్ హీరోయిన్ కు తగిన అవకాశం కల్పించాలని ఆమె అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కాజల్ అగర్వాల్కు అన్యాయం జరిగిందా?
వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ 'రామాయణం' సినిమా ఒకవైపు బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తుంటే, మరోవైపు చిత్రంలోని పాత్రల ఎంపికపై చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియా పాపులర్ నటి కాజల్ అగర్వాల్కు ఇచ్చిన మండోదరి పాత్ర ఇప్పుడు అభిమానుల అసంతృప్తికి కారణమైంది. ఇంత పెద్ద సినిమాలో స్టార్ హీరోయిన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని, తెరపై అంత తక్కువ అవకాశం ఇవ్వడం కరెక్టేనా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
కేవలం పాటలకు - ఒకటి రెండు సీన్లకు పరిమితం
సినిమాల్లో హీరోయిన్లను కేవలం పాటలకు లేదా ఒకటి రెండు సీన్లకు పరిమితం చేసే ట్రెండ్ మారాలనేది ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం. ఇప్పటి నటీమణులకు కూడా భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. వారి యాక్టింగ్ చూడటానికి థియేటర్లకు వచ్చే వాళ్లూ చాలా మందే ఉన్నారు. ఇలాంటప్పుడు నటీమణుల పాపులారిటీ, ప్రతిభకు తగ్గట్టుగా పాత్రలను క్రియేట్ చేయడం దర్శకుల బాధ్యత అని అంటున్నారు.
కాజల్ అగర్వాల్ సినీ ప్రయాణాన్ని గమనిస్తే, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు ఆమె టాప్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. పెళ్లి, మాతృత్వం తర్వాత కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని మళ్లీ ఇండస్ట్రీకి రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఆమెకు ఆశించిన స్థాయిలో పాత్రలు రావడం లేదనే చర్చ నడుస్తోంది. 'సత్యభామ' సినిమాలో మెయిన్ లీడ్గా కనిపించినా సినిమా సక్సెస్ కాలేదు. బాలకృష్ణ నటించిన 'భగవంత్ కేసరి'లో లిమిటెడ్ రోల్ దక్కితే, 'ఇండియన్ 2' చిత్రంలోనూ ఆమె కేవలం కొన్ని సన్నివేశాలకే పరిమితమైంది.
కాజల్ కెరీర్కు కొత్త మలుపు ఇస్తుందని ఆశించారు
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 'రామాయణం' సినిమా కాజల్ కెరీర్కు కొత్త టర్నింగ్ పాయింట్ ఇస్తుందని అభిమానులు ఎక్స్ పెక్ట్ చేశారు. రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, యష్ రావణుడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కాజల్ మండోదరిగా కనిపించనుందనే వార్త బయటకు రాగానే చాలా ఆసక్తి నెలకొంది. కానీ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఆమె క్యారెక్టర్కు వచ్చిన అవకాశం నిరాశపరిచిందని అంటున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం, 'రామాయణం పార్ట్ 1'లో కాజల్ స్క్రీన్ టైమ్ 10 నిమిషాల కంటే తక్కువే. దీంతో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో మండోదరి పాత్రకు ఎందుకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదనే ప్రశ్న ఫ్యాన్స్ నుంచి వినిపిస్తోంది.
ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్ 'రామాయణం పార్ట్ 2' పైనే ఉంది. కనీసం నెక్స్ట్ పార్ట్లోనైనా మండోదరి పాత్రకు ఎక్కువ ఛాన్స్ దక్కుతుందా అనే క్యూరియాసిటీ ఉంది. కాజల్ లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్ట్రెస్ టాలెంట్కు తగ్గ అవకాశం ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెద్ద సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్ల పేరు వాడుకోవడమే కాకుండా, వారి నటనకు కూడా సరైన గుర్తింపు దక్కాలనే చర్చ ఇప్పుడు జోరుగా సాగుతోంది.