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- Duniya Vijay Daughter: ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకున్నా వదల్లేదు.. బాలకృష్ణ విలన్ కూతురికి చేదు అనుభవం అనుభవం
Duniya Vijay Daughter: ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకున్నా వదల్లేదు.. బాలకృష్ణ విలన్ కూతురికి చేదు అనుభవం అనుభవం
దునియా విజయ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'సిటీ లైట్స్' సినిమాతో ఆయన కూతురు మోనిషా హీరోయిన్గా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ టైంలో బెంగళూరు మెజెస్టిక్లో తనకు ఎదురైన ఓ దారుణ అనుభవాన్ని ఆమె పంచుకున్నారు. ఆడవాళ్ల భద్రత గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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Image Credit : Asianet News
సిటీ లైట్స్ సినిమా
'భీమ' సక్సెస్ తర్వాత నటుడు-దర్శకుడు దునియా విజయ్ 'సిటీ లైట్స్' సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 18న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో వినయ్ రాజ్కుమార్ మాస్ రోల్లో నటిస్తుండగా, దునియా విజయ్ రెండో కూతురు మోనిషా విజయ్ హీరోయిన్గా పరిచయం అవుతున్నారు.
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Image Credit : Asianet News
దునియా విజయ్ కూతురికి చేదు అనుభవం
ఈ సందర్భంగా, బెంగళూరులోని మెజెస్టిక్లో తనకు ఎదురైన ఓ చెడు అనుభవాన్ని నటి మోనిషా పంచుకున్నారు. షూటింగ్ టైంలో జరిగిన ఈ ఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ, సమాజంలో ఆడవాళ్ల భద్రతపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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Image Credit : others
నేను షాక్కు గురయ్యాను
'సిటీ లైట్స్' షూటింగ్ కోసం మా నాన్న నన్ను మెజెస్టిక్లోని ప్రతీ మూలకు తీసుకెళ్లారు. మామూలు జనం ఎలా బతుకుతారో చూపించాలన్నది ఆయన ఉద్దేశం. ఆ అనుభవం తర్వాత నేను షాక్కు గురయ్యాను. నేను పుట్టి పెరిగిన బెంగళూరు ఇదేనా అనిపించింది' అని మోనిషా చెప్పారు.
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Image Credit : our own
ఉద్దేశం ఏంటో నాకు క్లియర్గా తెలిసింది
ఆ అనుభవం గురించి మోనిషా వివరిస్తూ.. 'సిటీ లైట్స్' షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను నా మానాన నేను నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను. ఎవరో మధ్యవయసు వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదో చెప్పారు. ఆయన ఏం చెప్పారో నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. కానీ, ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో నాకు క్లియర్గా తెలిసింది' అని ఆందోళన చెందారు.
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Image Credit : Asianet News
నేను రియాక్ట్ అయ్యేలోపే..
'ఒంటరిగా వెళ్తుండటంతో నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి, వేరే విధంగా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాడు. నేను రియాక్ట్ అయ్యేలోపే, వెంటనే మా టీమ్ వాళ్లంతా వచ్చి పరిస్థితిని హ్యాండిల్ చేశారు. అప్పుడు నేను షాక్ అయ్యాను' అని మోనిషా చెప్పారు.
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Image Credit : our own
ఆడవాళ్లు ఒంటినిండా బట్టలు వేసుకున్నా వదలరు
'ఆ రోజు నాకు అనిపించింది, ఆడవాళ్లు ఒంటినిండా బట్టలు వేసుకున్నా వదలరు. ఏ చోటుకి వెళ్లినా ఇంతే. వాళ్లు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటే, కచ్చితంగా వచ్చి ఇబ్బంది పెడతారు' అని మోనిషా విజయ్ అన్నారు. మోనిషా తండ్రి దునియా విజయ్ కన్నడ నాట స్టార్ హీరో. తెలుగులో వీర సింహారెడ్డి చిత్రంలో ఆయన విలన్ గా నటించిన సంగతి తెలిసిందే.
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