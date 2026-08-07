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- Viswanath & Sons Trailer Review: కొడుకుని చూసుకోమంటే ఐ లవ్యూ చెప్పింది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే
Viswanath & Sons Trailer Review: కొడుకుని చూసుకోమంటే ఐ లవ్యూ చెప్పింది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే
సూర్య హీరోగా, మమితా బైజు హీరోయిన్గా నటించిన `విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్` మూవీ నుంచి ట్రైలర్ వచ్చింది. వెంకీ అట్లూరి రూపొందించిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే?
ఆగస్ట్ 14న విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ
సూర్య ఇటీవల `కరుప్పు` మూవీతో హిట్ కొట్టాడు. చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు `విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్` అనే చిత్రంతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాడు. ఈ చిత్రం ఈనెల 14న విడుదల కానుంది. ఇందులో మమితా బైజు హీరోయిన్గా నటించింది. రాధికా శరత్ కుమార్, రవీనా టండన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తెలుగు డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి రూపొందించిన చిత్రమిది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ట్రైలర్ విడుదలయ్యింది.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే?
ఇందులో హీరో సూర్య సంజయ్ విశ్వనాథ్గా కనిపించబోతున్నాడు. ఆయన లేట్ వయసులో పిస్టల్ షూటర్ ఛాంపియన్గా నిలుస్తాడు. ఆ తర్వాత కొడుకు బోన్ మ్యారో సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. అందుకోసం డోనర్ని వెతకగా మమితా బైజు వస్తుంది. ఆమె పిల్లాడిని చూసుకుంటుంది. సూర్యకి అసిస్టెంట్ గానూ ఉంటుంది. అత్యంత ఎనర్జిటిక్ అయిన ఆ అమ్మాయి చేసే అల్లరి అంతా ఇంతా కాదు. అయితే నెమ్మదిగా ఆమె హీరోకి హార్ట్ లోకి వెళ్తుంది. ఆమె కూడా సూర్యకి ఐ లవ్యూ చెబుతుంది. దీంతో అసలు కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కథ ఎమోషనల్గా మారుతుంది. డ్రామా, యాక్షన్, ఎమోషన్స్, పిల్లాడి సెంటిమెంట్ ఇలా అన్ని అంశాల మేళవింపుతో ఈ ట్రైలర్ సాగింది. కాకపోతే సూర్య పెళ్లికి సంబంధించిన సస్పెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అబ్బాయి ఎవరనేది సస్పెన్స్ గా ఉంది.
ఫన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ రైడ్
మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమాని రూపొందించినట్టు ట్రైలర్ చూస్తుంటే తెలుస్తోంది. సినిమా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. రిచ్గా ఉంది. లొకేషన్స్, గ్రాండియర్ వేరే లెవల్ అని చెప్పొచ్చు. దీనికితోడు మ్యూజిక్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. కొన్ని డైలాగ్లు కామెడీగా, మరికొన్ని డైలాగ్లు హార్ట్ టచ్చింగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఫన్ అండ్ ఎమోషనల్ రోల్ కోస్టర్ అనిపిస్తుంది. క్లీన్ ఎంటర్టైనర్గానూ కనిపిస్తుంది. ఈ ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసే సినిమాలా కనిపిస్తుంది. ట్రైలర్ అయితే బాగుంది. మరి సినిమాగా ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.