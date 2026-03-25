గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించి ఇప్పుడు ప్రియదర్శితో రొమాన్స్.. దూసుకుపోతున్న యంగ్ బ్యూటీ, వైరల్ ఫొటోస్
నటి ద్రిషికా చందర్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించింది. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో తన సత్తా చాటేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. త్వరలో ఆమె ప్రియదర్శితో కలసి నటిస్తున్న సుయోధన అనే చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
సినీరంగంలోకి దూసుకుపోతున్నారు నటి ‘ద్రిషికా చందర్’. నటనా రంగంలో మరిన్ని మంచి పాత్రలు లభించాలని ఆమె కోరుకుంటున్నారు. న్యూయార్క్లోని ప్రతిష్ఠాత్మక పార్సన్స్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ లో చదువుకున్న ఆమె నటిగా మంచి మార్కులు సంపాదించుకున్నారు.
థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్
ఆమె సమర్థవంతమైన వక్తగానూ రాణిస్తున్నారు. థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ద్రిషికా, అనతి కాలంలోనే అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని గడించడం విశేషం. ఆమె తెలుగు భాషలో 'మనసానమః' షార్ట్ ఫిల్మ్ ద్వారా తెరకు పరిచయమయ్యారు.
గిన్నిస్ వర్ల్డ్ రికార్డు
ఈ చిత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అవార్డులు సాధించిన చిత్రంగా గిన్నిస్ వర్ల్డ్ రికార్డు సృష్టించింది. 2022లో ఆస్కార్ అర్హత పొందిన ఈ చిత్రంలోని ఆమె నటనకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నలభైకి పైగా 'ఉత్తమ నటి అవార్డులు' పొందడం ఆమె ప్రతిభకు తార్కాణం.
వెయ్యికి పైగా అవార్డులు కైవసం
అంతేకాదు మనసానమః చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా అవార్డులు కైవసం చేసుకోవడం విశేషం. ఇప్పటికే తెలుగులో నాలుగు, హిందీలో రెండు చలన చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందిన ఆమె మలయాళ చిత్ర సీమలోకి అడుగు పెట్టారు.
హే కమీనీ'లో నటనకు మంచి గుర్తింపు
ఇటీవలే జియో సినిమాలో విడుదలైన హిందీ చలన చిత్రం 'హే కమీనీ'లో ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు లభించింది. తెలుగులో 'బుచ్చి నాయుడు కండ్రిగ', 'ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్' తదితర చిత్రాలతో వెండితెర ప్రేక్షకులను పలకరించారు.
'సుయోధన' చలన చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా
ప్రస్తుతం ఆమె నటించిన 'సుయోధన' చలన చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే ఆమె నటించిన మరికొన్ని మలయాళ, తెలుగు భాషా చిత్రాలు నిర్మాణానంతర పనుల్లో ఉన్నాయి. వెండి తెరపైనే కాకుండా నాటక రంగంలోనూ ఆమెకు ప్రవేశం ఉంది.
హిందీ నాటికలో ఆరు విభిన్న కోణాలున్న మహిళా పాత్ర
'ఏవం ఇంద్రజిత్' అనే హిందీ నాటికలో ఆరు విభిన్న కోణాలున్న మహిళా పాత్రను పోషించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత దర్శకుడు నివాస్ దర్శకత్వంలో 'వే 2 న్యూస్' వంటి ప్రముఖ మొబైల్ యాప్ కోసం చేసిన వాణిజ్య ప్రకటనలతో తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, తెలుగు భాషలపై మంచి పట్టున్న ద్రిషికా చందర్, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.