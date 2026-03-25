- Home
- Entertainment
ఇది కదా రాజమౌళి విజన్, వారణాసిలో 25 నిమిషాల ఎపిసోడ్..చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా చిత్రీకరణ, ఆ సెట్లు చూశారా
మహేష్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ‘వారణాసి’ చిత్రంలో 25 నిమిషాల యాక్షన్ సన్నివేశాన్ని ఆధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ సాంకేతికతతో చిత్రీకరిస్తున్నారు.
వారణాసి
దర్శకుడు ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి తన తాజా చిత్రం ‘వారణాసి’ కోసం అత్యాధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. మహేష్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి హైదరాబాదులోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ఈ ఆధునిక సాంకేతిక విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ విధానంతో 25 నిమిషాల కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ ప్రయోగం ద్వారా హైఎండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ నిర్మాణం భారతదేశంలోనే సాధ్యమవుతోంది. సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందుతున్న ప్రాజెక్టుగా ఈ చిత్రం నిలవనుంది.
‘వారణాసి’లో అత్యాధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ
భారీ స్థాయి దృశ్య రూపకల్పనకు ప్రసిద్ధుడైన రాజమౌళి, ఈ చిత్రంతో మరోసారి భారతీయ సినిమాకు కొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతున్నారు. మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘వారణాసి’లో అత్యాధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టారు. సహజ లొకేషన్లపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, విశదమైన విజువల్స్ సృష్టించడానికి ఆధునిక పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. సాంకేతిక వినూత్నతపై ఆయన దృష్టిని ఈ నిర్ణయం ప్రతిబింబిస్తోంది. భారతీయ సినిమాల్లో అత్యంత ఖరీదైన, సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రాజెక్టులలో ఇది ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో
‘ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా’ ప్రకారం, చిత్ర బృందం హైదరాబాదులోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఏ అండ్ ఎం మోషన్ క్యాప్చర్ ల్యాబ్ను వినియోగించింది. ఈ సదుపాయాన్ని మిహిరా విజువల్ ల్యాబ్స్, గ్లోబల్ భాగస్వామి అనిమాట్రిక్ కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ఆధునిక సదుపాయాల్లో ఒకటిగా పేర్కొంటున్నారు. ఈ ల్యాబ్ 360 డిగ్రీల ప్రీ విజువలైజేషన్, రియల్ టైమ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్, డిజిటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యాప్చర్ వంటి సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఈ ఏర్పాట్ల గురించి బృందం మాట్లాడుతూ, “నిర్దిష్ట టైమ్లైన్లో కెమెరాలను దిగుమతి చేసుకోవడం, అమర్చడం, స్థానిక బృందానికి శిక్షణ ఇవ్వడం చేయాల్సి వచ్చింది” అని వెల్లడించింది.
ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశం
‘వారణాసి’ చిత్రంలోని ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటి ఈ సాంకేతికతతో రూపొందించిన 25 నిమిషాల యాక్షన్ సన్నివేశం. సెన్సార్ల సహాయంతో నియంత్రిత వాతావరణంలో నటుల నటనను రికార్డ్ చేశారు. ఈ విధానం ద్వారా క్లిష్టమైన సన్నివేశాలను మరింత నియంత్రణతో, సూక్ష్మ వివరాలతో మళ్లీ సృష్టించగలిగారు. బృంద సభ్యుల్లో ఒకరు మాట్లాడుతూ, “ఈ సీక్వెన్స్ దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది, ఇది ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశం” అని తెలిపారు. ఈ సాంకేతికత వాస్తవ యాక్షన్ను డిజిటల్ ఎఫెక్ట్స్తో మిళితం చేసి భారీ స్థాయి దృశ్యాలను సృష్టించడానికి సహాయపడింది. ఈ సన్నివేశంలో మహేష్ బాబు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
వారణాసి నగరానికి సంబంధించిన భారీ సెట్స్
ఈ సాంకేతిక వినియోగం భారతీయ సినిమాకు ఒక కీలక అడుగుగా నిలుస్తోంది. ఇంతకు ముందు ఇలాంటి పనుల కోసం విదేశీ స్టూడియోలపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ సాంకేతిక ప్రక్రియను దేశంలోనే అమలు చేయగలుగుతున్నారు. బృందం వెల్లడించిన ప్రకారం, “డెమో చూపించినప్పుడు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయని రాజమౌళి చెప్పి, మరుసటి రోజే షూటింగ్ ప్రారంభించమన్నారు.” ఇప్పటికే జార్జియా, హైదరాబాదులో కొన్ని భాగాల చిత్రీకరణ పూర్తవడంతో సినిమా పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రియాంకా చోప్రా కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రం కోసం రాజమౌళి వారణాసి నగరానికి సంబంధించిన భారీ సెట్స్ రూపొందిస్తున్నారు. డిటైలింగ్, కొలతలు కరెక్ట్ గా ఉండేలా సెట్స్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వారణాసి సెట్స్ కి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.