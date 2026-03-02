Richest TV Actress: మనదేశంలో అత్యంత ధనవంతురాలైన సీరియల్ నటి ఎవరో తెలుసా?
Richest TV Actress: టీవీ సీరియల్స్ నటిస్తూ కోట్లు సంపాదించిన నటీమణులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మనదేశంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఆస్తి ఉన్న సీరియల్ నటి ఎవరో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం. ఆమె ఎవరో తెలుసుకోండి.
జన్నత్ జుబైర్
టీవీ నటి జన్నత్ జుబైర్ అందరికంటే ధనవంతురాలైన సీరియల్ హీరోయిన్. మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం ఈమె ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.250 కోట్లు ఉంటుంది. ఈమె చిన్నప్పటి నుంచే సీరియల్స్ లో నటించడం మొదలుపెట్టింది. 2001లో పుట్టిన ఈమె ముంబైలో నివసిస్తోంది. ఆమె ఆషికీ, ఫుల్వా వంటి సీరియళ్లలో నటించింది.
శ్వేత తివారి
టీవీలో మోస్ట్ పాపులర్ హీరోయిన్ శ్వేతా తివారీ. ఆమె నటనతో పాటు చాలా అందంగా ఉంటుంది. మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం శ్వేతా ఆస్తి విలువ రూ.81 కోట్లు ఉంటుంది. ఆమె దగ్గర ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. BMW 7 Series 730Ld (దాదాపు ₹1.38 కోట్లు), Audi A4 (దాదాపు ₹47.60 లక్షలు) కార్లు ఉన్నాయి.
నియా శర్మ
హిందీ సీరియల్ నటి నియా శర్మ అనేక సీరియల్స్లో నటించింది. కొన్ని షోలకు హోస్ట్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈమె ఆస్తి విలువ రూ.70 కోట్లు ఉంటుంది. హిందీలో నాగిన్ 4, జమై రాజా, ఏక్ హజారోన్ మే మేరీ బహ్నా హై, ఇష్క్ మే మర్ జవాన్ వంటి సీరియల్స్ లో నటించింది.
హీనా ఖాన్
టీవీ సీరియళ్లలో ఫేమస్ నటి హీనా ఖాన్. హీనా ఆస్తి విలువ రూ.52 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుంది. ఏ రిష్తా క్యా కెహలాతా హై, బిగ్ బాస్ 11 వంటి వాటిల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె ముంబైలోకి ఒక విలాసవంతమైన ఫ్లాట్ లో నివసిస్తోంది. ఆమె ఆడి వంటి హై బ్రాండ్ కార్లు వాడుతోంది.