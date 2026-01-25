అప్పుడు జబర్దస్త్లో చేరమని పదేపదే కోరారు.. కానీ.! ఆ తర్వాత జరిగిందిదే: బలగం వేణు
Venu Yeldandi: దర్శకుడు వేణు ఎలదండి జబర్దస్త్తో తన కెరీర్ మొదలైందని చెప్పుకొచ్చారు. 2013లో జబర్దస్త్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, సినిమాపై ఉన్న మక్కువతో దానిని వదులుకున్నారు. టీవీ నటుడు అనే ముద్ర పడకుండా..
తన సినీ కెరీర్, జబర్దస్త్తో తన అనుబంధం..
దర్శకుడు వేణు ఎలదండి తన సినీ కెరీర్, జబర్దస్త్తో తన అనుబంధం, దాని నుంచి బయటకు వచ్చి వెండితెరపై నిలదొక్కుకోవడానికి పడిన కష్టాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. 2004లో నటుడిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించిన వేణు, 2015 వరకు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా నిరంతరం బిజీగా గడిపినట్లు తెలిపారు.
రోజుకు నాలుగు ఐదు షూటింగ్లు..
రోజుకు నాలుగు ఐదు షూటింగ్లు, దేశవిదేశాలలో జరిగే ఈవెంట్లు, షెడ్యూల్స్తో నెలలో కేవలం ఒక వారం మాత్రమే తన ఇంటిలో గడిపేవాడినని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2013లో జబర్దస్త్ ప్రారంభమైనప్పుడు, వేణు నటుడిగా తన కెరీర్లో పీక్స్ లో ఉన్నారు. స్టేజ్ షోలు, నటనతో బిజీగా ఉన్న ఆయనను, ధనరాజ్ను జబర్దస్త్ టీమ్ తమ షోలో చేరమని పదేపదే కోరింది.
టీవీలోకి వెళ్తే సినిమా అవకాశాలు..
టీవీలోకి వెళ్తే సినిమా అవకాశాలు రావేమోననే అప్పటి సినీ ఇండస్ట్రీ అభిప్రాయం కారణంగా వేణు మొదట వెనుకాడారు. అయితే, కేవలం నాలుగు రోజుల కాల్ షీట్లు ఇవ్వాలని కోరడంతో, మంచి రెమ్యూనరేషన్, జస్ట్ నాలుగు రోజులే కదా అని తేలికగా తీసుకుని అంగీకరించారు. ఆ నాలుగు రోజులలో 13 ఎపిసోడ్లు చిత్రీకరించారు. జబర్దస్త్ ప్రారంభ ఎపిసోడ్లకు 18 రేటింగ్ రావడం, గురువారం కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురుచూసేంత ఆదరణ లభించడం అనూహ్యం అని వేణు వివరించారు.
2015 మధ్య నుంచి 2020 వరకు..
జబర్దస్త్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, "టీవీ నటుడు" అనే ముద్ర పడి సినిమా అవకాశాలు తగ్గాయని వేణు తెలిపారు. దీనితో తీవ్ర నిరాశకు గురై, మళ్లీ ఒక సంవత్సరం పాటు జబర్దస్త్లో కొనసాగారు. అయితే డబ్బు కోసం తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపించినా, లోపల తన మనస్సు సినిమా వైపే ఉండటంతో మళ్లీ బయటకు వచ్చారు. 2015 మధ్య నుంచి 2020 వరకు దాదాపు ఐదేళ్లపాటు వేణు కెరీర్లో అత్యంత కష్టతరమైన దశ అని, ఈ కాలంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక, మానసిక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు.
రోజుకు లక్షల్లో సంపాదించి..
రోజుకు లక్షల్లో సంపాదించిన తాను, నిరుద్యోగిగా మారడం, ఎలాంటి పనిలేకపోవడం తనను చాలా బాధించిందని అన్నారు. "అనవసరంగా దాని నుంచి బయటకు వచ్చాను, ఇప్పుడంతా పోయింది, తప్పు చేశానా" అనే "గిల్ట్" తనను నిరంతరం వేధించిందని వేణు వెల్లడించారు.