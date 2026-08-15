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- Srihari: శ్రీహరిని గుర్తు చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ బాబీ ఎమోషనల్, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం ఏంటో తెలుసా ?
Srihari: శ్రీహరిని గుర్తు చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ బాబీ ఎమోషనల్, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం ఏంటో తెలుసా ?
శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా దర్శకుడు బాబీ ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలో శ్రీహరి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, సలహాలను స్మరించుకున్నారు.
Srihari
శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా దర్శకుడు బాబీ (కేఎస్ రవీంద్ర) ఆయనను గుర్తు చేసుకున్నారు. తన కెరీర్ ప్రారంభంలో తనకు ఎంతో అండగా నిలిచి, ఆప్యాయతతో ప్రోత్సహించిన శ్రీహరిని స్మరించుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్ట్ చేశారు. ‘‘నా తొలి అడుగుల్లో నాకు తోడుగా నిలిచి, ఎంతో ఆప్యాయతతో ప్రోత్సహించిన శ్రీహరిగారిని ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్మరించుకుంటున్నాను. మీరు చూపించిన ప్రేమ, నా పై ఉంచిన నమ్మకం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనిది. We miss you Anna’’ అంటూ బాబీ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీహరితో తనకున్న అనుబంధాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నారు.
శ్రీహరితో మంచి అనుబంధం
దర్శకుడిగా బాబీకి కెరీర్ ప్రారంభంలోనే శ్రీహరితో మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. శ్రీహరి నటించిన ‘భద్రాద్రి’ చిత్రంతోనే బాబీ రచయితగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ‘డాన్ శీను’ సినిమాకు కూడా బాబీ స్క్రీన్ప్లే అందించారు. ఈ చిత్రంలోనూ శ్రీహరి కీలక పాత్రలో నటించారు. ఇలా తన తొలి రోజుల్లోనే శ్రీహరితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం బాబీకి దక్కింది. ఆ సమయంలో శ్రీహరి తనను ఎంతో ప్రోత్సహించడంతో పాటు, కెరీర్కు సంబంధించి ఎన్నో విలువైన సలహాలు ఇచ్చారని బాబీ గతంలో పలుమార్లు వెల్లడించారు.
మనసున్న వ్యక్తి
తనలాంటి ఎంతోమందిని ప్రోత్సహించిన గొప్ప వ్యక్తిగా శ్రీహరిని బాబీ అభివర్ణించారు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా ఇతరులను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకునే మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా ఆయనను గుర్తు చేసుకున్నారు. శ్రీహరి తనపై ఉంచిన నమ్మకం, చూపించిన ప్రేమను జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని బాబీ పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఇప్పుడు శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా చేసిన ఈ పోస్ట్లోనూ అదే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
నా తొలి అడుగుల్లో నాకు తోడుగా నిలిచి, ఎంతో ఆప్యాయతతో ప్రోత్సహించిన శ్రీహరి గారిని ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్మరించుకుంటున్నాను. ❤️
మీరు చూపించిన ప్రేమ, నాపై ఉంచిన నమ్మకం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేనివి. మీరు లేని లోటు ఎప్పటికీ ఉంటుంది. We miss you Anna. 🙏 pic.twitter.com/Ii1ALXKUoH
— Bobby (@dirbobby) August 15, 2026
టాలీవుడ్లో క్రేజీ డైరెక్టర్గా..
అయితే శ్రీహరి అనారోగ్యంతో కొన్నేళ్ల క్రితమే కన్నుమూశారు. ఆయన మరణం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటుగా మిగిలిపోయింది. మరోవైపు బాబీ మాత్రం దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రవితేజతో ‘పవర్’, పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్’, ఎన్టీఆర్తో ‘జై లవకుశ’, వెంకటేశ్, నాగచైతన్యలతో ‘వెంకీ మామ’, చిరంజీవితో ‘వాల్తేరు వీరయ్య’, బాలకృష్ణతో ‘డాకు మహారాజ్’ వంటి చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలతో టాలీవుడ్లో క్రేజీ డైరెక్టర్గా తన స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.
మరోసారి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో బాబీ సినిమా
ప్రస్తుతం మరోసారి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో బాబీ సినిమా చేస్తున్నారు. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తన కెరీర్ తొలి అడుగుల్లో అండగా నిలిచిన శ్రీహరిని బాబీ ఇప్పటికీ అంతే ఆప్యాయంగా గుర్తు చేసుకోవడం ఆయనతో ఉన్న అనుబంధానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. శ్రీహరి లాంటి వ్యక్తి తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఇచ్చిన ప్రోత్సాహాన్ని, సలహాలను బాబీ ఎన్నో సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకోవడం విశేషం.