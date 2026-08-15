MS Raju: అగధ సినిమా రిజల్ట్ పై ఎంఎస్ రాజు రియాక్షన్.. ఎమోషనల్ కామెంట్
దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు రూపొందించిన `అగధ` మూవీ శుక్రవారం విడుదలైంది. ఈ సినిమా రిజల్ట్ పై దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు రియాక్షన్ అయ్యారు. ఒక నోట్ని రిలీజ్ చేశారు.
థియేటర్లో సందడి చేస్తోన్న అగధ
స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం `అగధ`. కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రమిది. శ్రావణ్ రెడ్డి, షిజ్జు, వనితా విజయ్ కుమార్, జోవికా, ఉల్కా గుప్తా, భాను చందర్ వంటి వారు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని శుక్రవారం విడుదలయ్యింది. ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. ఈ క్రమంలో మూవీ రిజల్ట్ పై దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు ఒక నోట్ని రిలీజ్ చేశారు. ఆడియెన్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పారు. ఆర్టిస్ట్ లు, టెక్నీషియన్లని అభినందించారు.
అగధ రిజల్ట్ పై ఎంఎస్ రాజు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్
`మా చిత్రం `అగధ` ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరినీ ఎంతో అలరిస్తూ, షో షోకి కలెక్షన్లు పెరుగుతూ బ్లాక్ బస్టర్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. అందరూ మా చిత్రాన్ని `దేవి, `అరుంధతి` సినిమాలతో పోలుస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది కేవలం హర్రర్ చిత్రం మాత్రమే కాదు, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ని, మహిళా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని అందరూ అంటున్నారు. నిన్న ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతో మంది ఈ చిత్రం విజయాన్ని తెలియజేస్తుండటంతో మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమా సక్సెస్ సందర్భంగా సమర్పకులైన అజయ్ కె ఆర్ గారికి, నిర్మాత అయిన కాశీ విశాలక్షి బలుసు గారికి అభినందనలు` అని చెప్పారు ఎంఎస్ రాజు.
కామాక్షి ఈ సినిమాకోసమే పుట్టిందా?
ఇంకా ఇందులో ఆయన ఆర్టిస్ట్ లు, టెక్నీషియన్ల గురించి చెబుతూ, `మహాదేవి పాత్రను అద్భుతంగా పోషించిన కామాక్షి భాస్కర్ల ఈ చిత్రం కోసమే పుట్టిందని అందరూ పొగుడుతుండటం ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించింది. సింహ పాత్రను పోషించిన శ్రవణ్ రెడ్డి నటన గురించి వస్తున్న ప్రశంసల వెల్లువ నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. అలాగే ఈ చిత్రంలో నటించిన జోవికా, ఉల్కా, సిజ్జు వారి పాత్రలను అద్భుతంగా పోషించారని అందరూ అంటున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఇంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి నా అభినందనలు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమాని ఆదరిస్తున్న ఆడియెన్స్ కి ధన్యవాదాలు` అని చెప్పారు ఎంఎస్ రాజు.
అగధ కలెక్షన్లు
ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వం వహించిన `అగధ` సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద దారుణమైన వసూళ్లని రాబట్టింది. దీనికి మొదటి రోజు(సాక్నిల్క్ లెక్కల ప్రకారం) కేవలం ముప్పై లక్షలు మాత్రమే రావడం గమనార్హం. ఇక ఈ మూవీ ఒక అగధ అనే నెగటివ్ పవర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అది అనేక మంది ఆత్మలను తనలో ఐక్యం చేసుకొని బలంగా తయారవుతుంది. దేవుళ్లనే శాసించాలని ప్లాన్ చేస్తుంది. అందుకు కామాక్షి భాస్కర్ల బాబాయ్ కూతురుని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఆమె గర్భంతో ఉంటుంది. తాను తప్పించుకోవడంతో వరుసగా వారి కుటుంబాన్ని పీడిస్తుంటుంది. ఆ పీడ నుంచి తన కుటుంబాన్ని మహాదేవి అయిన కామాక్షి భాస్కర్ల ఎలా విముక్తి కలిగించిందనేది సినిమా. హర్రర్, థ్రిల్లర్, సస్పెన్స్, మిస్టరీ అంశాల ప్రధానంగా సాగుతుంది.