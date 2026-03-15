Arjun Das: ఆ గంభీరమైన గొంతు వెనుక ఇంత విషాదమా? ప్రేమలో విఫలమై కుంగిపోయిన ఓజీ నటుడు
‘ఖైదీ’, ‘మాస్టర్’ సినిమాలతో భయపెట్టే విలన్గా, ‘అనీతి’ సినిమాతో మంచి నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న అర్జున్ దాస్, ఇప్పుడు తన జీవితంలోని ఒక చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
అర్జున్ దాస్ తన ప్రేమ జీవితం గురించి మాట్లాడుతూ, తనకో సీరియస్ లవ్ స్టోరీ ఉందని, అది విఫలమవ్వడంతో పూర్తిగా కుంగిపోయానని తెలిపారు. "ఆ గొంతు, రూపం ధైర్యంగా కనిపించినా, మానసికంగా నేను చాలా బలహీనంగా ఉన్న సమయం అది," అని ఆయన చెప్పారు. తమిళ సినిమాల్లో విలన్ అనగానే గుర్తొచ్చే కొద్దిమంది నటుల్లో అర్జున్ దాస్ ఒకరు. తన ప్రత్యేకమైన గొంతు, బాడీ లాంగ్వేజ్, నటనతో తక్కువ టైంలోనే అభిమానులలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
'ఖైదీ' సినిమాతో
లన్ పాత్రకు అభిమానులు ఫిదా
ఆ తర్వాత వచ్చిన 'అంధకారం' సినిమా ఆయనలోని నటుడిని మరో కోణంలో చూపించింది. ఆ పాత్రకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక 'మాస్టర్' సినిమాలో ఆయన పోషించిన విలన్ పాత్రకు అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. ఆ సినిమాలో ఆయన చెప్పిన 'లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్రా' డైలాగ్ తమిళనాట విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఆయన బరువైన గొంతు, నటన ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి. ఆ డైలాగ్ను అభిమానులు ఇప్పటికీ వాడుతుంటారు.
అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడిగా
'విక్రమ్' సినిమాలో కూడా అర్జున్ దాస్ నటించారు. దీంతో ఆయన కెరీర్ మరింత బలపడింది. ఇటీవల 'పోర్', 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. విలన్గా భయపెట్టినా, తన లుక్స్, గొంతుతో ఎంతోమంది అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడిగా మారారు. ముఖ్యంగా 'తొట్టు తొట్టు పేసుం సుల్తానా' పాటకు సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఆ పాటలో ప్రియా వారియర్తో కలిసి ఆయన వేసిన స్టెప్పులు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సూపర్ హిట్ మూవీ ఓజీ చిత్రంలో అర్జున్ దాస్ కీలక పాత్రలో నటించారు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఇటీవల అర్జున్ దాస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఆ పోస్ట్లో ప్రేమ గురించి ఆయన ఒక ఎమోషనల్ కామెంట్ పెట్టారు. "ఒకరిని చాలా గాఢంగా ప్రేమించిన తర్వాత, వాళ్ళు మన మనసును ముక్కలు చేస్తే, దాని నుంచి ఒకరు ఎలా బయటపడగలరు?" అనే భావం అందులో ఉంది. ఈ పోస్ట్ చాలా ఎమోషనల్గా ఉండటంతో అభిమానులు దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీంతో "అర్జున్ దాస్ ప్రేమలో విఫలమయ్యారా?" అనే ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.