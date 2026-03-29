Dia Mirza Struggle: వరుసగా సినిమాలు ఫ్లాప్, ఐరన్ లెగ్ అని అవమానించారు.. హీరోయిన్ ఆవేదన
నటి దియా మీర్జాకు ఈ రోజుల్లో బాలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. కానీ ఒకప్పుడు ఆమెను 'ఐరన్ లెగ్' అని పిలిచేవారు. దర్శక నిర్మాతలు ఆమెకు సినిమాలు ఇవ్వడానికి భయపడేవారు. తన కష్టాల గురించి దియా మీర్జా నే స్వయంగా చెప్పుకొచ్చింది.
దియా మీర్జా సినీ జీవితం
‘రెహనా హై తేరే దిల్ మే’ (2001) సినిమాతో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన దియా మీర్జా సినీ జీవితం ఎన్నో ఒడిదొడుకులతో సాగింది. కెరీర్ మొదట్లో గుర్తింపు వచ్చినా, సినిమాలు సక్సెస్ కాలేదు. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా చెప్పింది. తన ప్రయాణం అంత సులువుగా సాగలేదని, కానీ 'సంజు' సినిమా తన కెరీర్కు టర్నింగ్ పాయింట్ అయిందని తెలిపింది.
మొదటి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్
తన కెరీర్ ప్రారంభంలో చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిందని అందాల నటి దియా మీర్జా చెప్పింది. ఆమె మొదటి సినిమా 'రెహనా హై తేరే దిల్ మే' ఇప్పుడు కల్ట్ క్లాసిక్గా నిలిచినా, రిలీజ్ టైంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆమె నటించిన చాలా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి. దీంతో ఇండస్ట్రీలో ఆమెపై ఐరన్ లెగ్ (Bad Luck) అనే ముద్ర పడింది. దాంతో సినిమా అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి.
మంచి పాత్రలకు అర్హురాలు
తన నటనకు ప్రశంసలు వచ్చినా, సరైన అవకాశాలు రాలేదని ఆమె చెప్పింది. చాలా రివ్యూలలో 'ఈ నటి ఇంకా మంచి పాత్రలకు అర్హురాలు' అని రాశారు. కానీ, ఆ ప్రశంసలు తన కెరీర్కు ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేదని దియా వాపోయింది.
నటనకు బ్రేక్
24 ఏళ్ల వయసులో తన పెంపుడు తండ్రిని కోల్పోయానని, ఆ తర్వాత నటనకు బ్రేక్ తీసుకున్నానని దియా మీర్జా చెప్పింది. ఆ సమయంలో తన కష్టానికి, ప్రేక్షకుల అంచనాలకు మధ్య చాలా తేడా ఉందని అనిపించిందని ఆమె పేర్కొంది.
నేను స్క్రీన్ టెస్ట్కు కూడా సిద్ధం
ఒకానొక దశలో తానే స్వయంగా పని అడగాల్సి వచ్చిందని దియా వెల్లడించింది. 'సంజు' సినిమా టైంలో డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ హిరాణీకి తనే ఫోన్ చేసి, 'నాకు పని లేదు... దయచేసి పని ఇవ్వండి, నేను స్క్రీన్ టెస్ట్కు కూడా సిద్ధం' అని అడిగానని చెప్పింది. ఆ తర్వాతే ఆమెకు ఆ సినిమాలో సంజయ్ దత్ భార్య మాన్యతా దత్ పాత్ర దక్కింది. ఈ పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.
దియా మీర్జా కెరీర్కు కొత్త ఊపు
'సంజు' సినిమా విజయం దియా మీర్జా కెరీర్కు కొత్త ఊపునిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాల్లో కొత్త అవకాశాలు రావడం మొదలయ్యాయి. ఈ సినిమా తన కెరీర్కు 'కొత్త జీవితాన్ని' ఇచ్చిందని ఆమె చెప్పింది.
వెబ్ సిరీస్లో
దియా మీర్జా 'లవ్ బ్రేకప్స్ జిందగీ', 'బాబీ జాసూస్' వంటి సినిమాలను నిర్మించింది. అయినా కూడా ఆమెకు నటిగా అవకాశాలు రాలేదు. దియా ఇటీవల 'నాదానియాన్' సినిమాలో కనిపించింది. ఇది కాకుండా, 'C 814: ది కాందహార్ హైజాక్' అనే వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించింది.
