- OTT Movies: 1000 కోట్ల పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ ఓటీటీలోకి, శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ మూవీ కూడా.. ఈ వారం పండగే
This Week OTT Releases: ఈవారం ఓటీటీలో ఆడియన్స్ కి వినోదాల విందు గ్యారెంటీ. 1000 కోట్ల పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ మూవీతో పాటు, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ నటించిన క్రేజీ మూవీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
This Week OTT Releases
ఈ వారం OTT ప్రేక్షకులకు పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్ రెడీగా ఉంది. స్పై థ్రిల్లర్స్ నుంచి సీరియల్ కిల్లర్ క్రైమ్ డ్రామాలు, అంతర్జాతీయ వెబ్ సిరీస్ల వరకు ఓటీటీ ప్రియులకు సరిపోయే కంటెంట్ ఈ వారం స్ట్రీమింగ్కు వస్తోంది.రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన భారీ స్పై థ్రిల్లర్ ‘ధురంధర్’, భూమి పెడ్నేకర్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన క్రైమ్ సిరీస్ ‘దల్దల్’, ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ ఉన్న ‘బ్రిడ్జర్టన్ సీజన్ 4’ లాంటి క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు రిలీజ్ కి రెడీ అవుతున్నాయి.
Netflix
Take That (డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)
బ్రిటన్కు చెందిన లెజెండరీ బాయ్ బ్యాండ్ Take That ప్రయాణాన్ని ఈ మూడు భాగాల డాక్యుమెంటరీలో చూపించారు. గత 35 ఏళ్లలో వారి విజయాలు, విభేదాలు, పునఃసంఘటన—all unseen footageతో ఈ సిరీస్ రూపొందింది. గ్యారీ బార్లో, మార్క్ ఓవెన్, హోవర్డ్ డొనాల్డ్ కొత్త ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొనగా, రాబీ విలియమ్స్, జేసన్ ఆరెంజ్ ఆర్కైవ్ ఫుటేజ్ ద్వారా కనిపిస్తారు. 90ల మ్యూజిక్ లవర్స్కు ఇది నాస్టాల్జిక్ ట్రీట్.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 27
Bridgerton – Season 4 (Part 1)
ఈ సీజన్లో ప్రధానంగా బెనెడిక్ట్ బ్రిడ్జర్టన్ ప్రేమకథను చూపించనున్నారు. మాస్కరేడ్ బాల్లో అతడు కలుసుకునే రహస్య మహిళ సోఫీ బేక్ కథ ఈ సీజన్కు ప్రధాన ఆకర్షణ. ఫాంటసీ vs రియాలిటీ అనే థీమ్తో రూపొందిన ఈ సీజన్ రెండు భాగాలుగా విడుదలవుతుంది. రొమాన్స్, డ్రామా అభిమానులకు తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన సిరీస్.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 29
Dhurandhar
అండర్కవర్ RAW ఏజెంట్గా రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్, నిజ జీవిత యాంటీ-టెర్రర్ ఆపరేషన్ల ఆధారంగా రూపొందింది. IC-814 హైజాక్, పార్లమెంట్ దాడి, ముంబై 26/11 వంటి ఘటనల నేపథ్యంతో కథ సాగుతుంది. థియేటర్లలో భారీ విజయాన్ని సాధించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలోకి వస్తోంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 30
ఛాంపియన్
శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఛాంపియన్. ఈ మూవీ థియేటర్స్ లో మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్ గా నటించింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది ఈ చిత్రం.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 29
Prime Video
The Wrecking Crew
హవాయ్ నేపథ్యంగా రూపొందిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో జేసన్ మోమోవా, డేవ్ బాటిస్టా అర్ధసోదరులుగా నటించారు. తండ్రి అనూహ్య మరణం తర్వాత బయటపడే రహస్యాలు, యకుజా మాఫియా వెంటాడే పరిస్థితులు కథను ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తాయి. యాక్షన్ మూవీ అభిమానులకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 28
Daldal
విష్ ధామిజా నవల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో భూమి పేడ్నేకర్ DCP రీటా ఫెరె이라 పాత్రలో కనిపిస్తుంది. సీరియల్ కిల్లర్ను పట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఆమె ఎదుర్కొనే మానసిక సంఘర్షణలు కథకు ప్రధాన బలం. గంభీరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా ఇష్టపడే వారికి ఇది తప్పనిసరి వాచ్.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 30
Apple TV+
Shrinking – Season 3
జేసన్ సెగెల్, హారిసన్ ఫోర్డ్ నటించిన ఈ ఎమోషనల్ డ్రామా సిరీస్ మూడో సీజన్లో మరింత లోతైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయి. పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి నేపథ్యంతో మైకెల్ జే. ఫాక్స్ ఎంట్రీ ఈ సీజన్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Apple TV+
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 28
ZEE5
Devkhel
మరాఠీ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అయిన ఈ సిరీస్, రత్నగిరి తీర ప్రాంత గ్రామంలో జరిగే రహస్య మరణాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. పౌర్ణమి రోజున జరిగే మరణాలను గ్రామ ప్రజలు దేవత శిక్షగా నమ్ముతారు. విశ్వాసం vs తర్కం అనే అంశంతో కథ సాగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: జనవరి 30