- Dhurandhar: ధురంధర్ ధాటికి ఈ సినిమాల రికార్డులు గల్లంతు.. నెక్స్ట్ టార్గెట్ రష్మిక మూవీనే
డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ సినిమా 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొట్టింది. 10 రోజుల్లోనే ఇండియాలో 350 కోట్లకు పైగా సంపాదించింది. దీంతో 'సైయారా'ను వెనక్కి నెట్టి 2025లో మూడో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. ఇవి 2025 టాప్ 5 సినిమాలు…
5. కూలీ (Coolie)
భారత్లో నెట్ కలెక్షన్: 285.01 కోట్ల రూపాయలు
రజనీకాంత్ నటించిన ఈ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో నాగార్జున, శ్రుతి హాసన్, ఉపేంద్ర, సత్యరాజ్ లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. దాదాపు 350 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 518 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
4. సైయారా (Saiyaara)
భారత్లో నెట్ కలెక్షన్: 329.73 కోట్ల రూపాయలు
ఈ రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ డ్రామా సినిమాకు మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. దాదాపు 45 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 570.33 కోట్లు వసూలు చేసింది.
3. ధురంధర్ (Dhurandhar)
భారత్లో నెట్ కలెక్షన్: సుమారు 351.75 కోట్లు (10 రోజుల్లో)
ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామాకు ఆదిత్య ధర్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. దాదాపు 225 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 530.75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. బ్లాక్బస్టర్ దిశగా దూసుకెళ్తోంది.
2. ఛావా (Chhaava)
భారత్లో నెట్ కలెక్షన్: 601.54 కోట్ల రూపాయలు
ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో విక్కీ కౌశల్ లీడ్ రోల్లో ఉన్నారు. ఆయనతో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, రష్మిక మందన్న లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 807.91 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ హిస్టారికల్ యాక్షన్ డ్రామాకు లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ దర్శకత్వం వహించారు. సినిమా బడ్జెట్ 130 కోట్లు.
1. కాంతార ఎ లెజెండ్ చాప్టర్ 1 (Kantara A Legend Chapter 1)
భారత్లో కలెక్షన్: 622.36 కోట్ల రూపాయలు
ఇది కన్నడ సినిమా ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్. దీనికి రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ఎపిక్ మైథలాజికల్ యాక్షన్ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టితో పాటు జయరాం, రుక్మిణి వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య లాంటి నటులు కూడా కనిపించారు. దాదాపు 125 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 852.24 కోట్లు వసూలు చేసింది.