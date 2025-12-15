- Home
Ajith Shalini: మలేషియాలో జరిగే ఏషియన్ లే మాన్స్ సిరీస్ రేస్కు బయలుదేరే ముందు నటుడు అజిత్ కుమార్ తన భార్య షాలినిని ముద్దుపెట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వగా, సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
భార్య షాలినికి అజిత్ ముద్దు
మలేషియా ఏషియన్ లే మాన్స్ సిరీస్కు ముందు అజిత్ తన భార్య షాలినిని ముద్దుపెట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ అయి, ఈ జంట బంధాన్ని అభిమానించే వారిని ఆకట్టుకుంది.
వీడియో క్లిప్ వైరల్
రేసింగ్ దుస్తుల్లో ఉన్న అజిత్, తెల్లటి టాప్, నల్లటి స్కర్ట్లో ఉన్న షాలిని పక్కన నిలబడ్డారు. వారి ప్రేమపూర్వక కలయిక, నిజాయితీకి ప్రశంసలు దక్కాయి.
What a Moment! 😍
ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది, చాలా మంది అభిమానులు అజిత్ వినయాన్ని, ఈ జంట కెమిస్ట్రీని ప్రశంసించారు.
అజిత్ మళ్లీ రేసింగ్లోకి..
GT4 యూరోపియన్ సిరీస్ తర్వాత అజిత్ మళ్లీ పోటీ రేసింగ్లోకి వచ్చారు. ఏషియన్ లే మాన్స్ సిరీస్లో అరంగేట్రం అతని అంకితభావాన్ని చూపిస్తుంది. రేసింగ్, సినిమాలను సమన్వయం చేయడంలో అతను ప్రసిద్ధుడు.
రేసింగ్ పై అజిత్ ప్రేమ
అజిత్ రేసింగ్ టీమ్ తమను "నిజమైన రేసర్ గుండె నుండి పుట్టింది" అని చెప్పుకుంటుంది. రేస్కు ముందు ఈ జంట కనిపించడం, షాలినితో అజిత్ సంబంధంపై దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ వీడియో వైరల్ అయింది.
గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీతో హిట్
అజిత్ ఇటీవల 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ'లో కనిపించి మంచి సమీక్షలు అందుకున్నారు. అతని మునుపటి చిత్రం 'విదాముయర్చి' అంతగా ఆడలేదు. అయినా సినిమాలు, రేసింగ్లో అతని ప్రమేయం గమనించదగినది.
అధిక్ రవిచంద్రన్తో అజిత్ మరో సినిమా
'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' దర్శకుడు అధిక్ రవిచంద్రన్తో అజిత్ మరో సినిమా చేయనున్నారు. తన రేసింగ్ బాధ్యతలు పూర్తయ్యాక, ఫిబ్రవరిలో ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలవుతుంది.