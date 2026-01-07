- Home
Dhurandhar Day 33 Collections: రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురంధర్' విడుదలై 33 రోజులు గడిచినా దాని క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు రాబడుతోంది.
భారీ వసూళ్లని రాబడుతున్న `ధురంధర్`
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా రూపొందిన `ధురంధర్` డిసెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన హవా చూపిస్తోంది. ఈ సినిమా చూడటానికి జనాల్లో ఇంకా క్రేజ్ కనిపిస్తోంది. అందుకే సినిమా భారీగా వసూళ్లు రాబడుతోంది. 'ధురంధర్' విడుదలై 33 రోజులు గడిచినా దాని క్రేజ్ ఇంకా తగ్గలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు రాబడుతోంది.
ధురంధర్ 33 వ రోజు కలెక్షన్లు
దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ రూపొందించిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచే బాక్సాఫీస్పై పట్టు సాధించింది. ఈ క్రమంలో 33వ రోజు వసూళ్ల వివరాలు బయటకొచ్చాయి. sacnilk.com ప్రకారం, ఈ సినిమా రూ. 4.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో రూ. 825.70 కోట్లు సంపాదించింది.
అత్యధిక వసూళ్లని సాధించిన 4వ మూవీగా `ధురంధర్`
`ధురంధర్` మొదటి వారంలో రూ. 207.25 కోట్లు, రెండో వారంలో రూ. 253.25 కోట్లు, మూడో వారంలో రూ. 172 కోట్లు, నాలుగో వారంలో రూ. 106.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. 31వ రోజు రూ. 12.75 కోట్లు, 32వ రోజు రూ. 4.75 కోట్లు, 33వ రోజు రూ. 4.75 కోట్లు రాబట్టింది. ఇండియాలో నెట్ రూ. 781.75 కోట్లు సంపాదించింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1247.10 కోట్లు వసూలు చేసింది. దేశంలో నాలుగో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. పుష్ప 2 (1742.1 కోట్లు), బాహుబలి 2 (1788.06 కోట్లు), దంగల్ (1968.03 కోట్లు) సినిమాల తర్వాత ఉంది.
ధురంధర్ 2 రెడీ
2025లో విడుదలైన `ధురంధర్` ఒక స్పై థ్రిల్లర్ యాక్షన్ సినిమా. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. శివకుమార్ వి పణిక్కర్, ఓజస్ గౌతమ్ స్క్రీన్ప్లే రాశారు. జ్యోతి దేశ్పాండే, ఆదిత్య ధర్, లోకేష్ ధర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఉన్నారు. దీని సీక్వెల్ ` ధురంధర్ 2` మార్చి 19, 2026న విడుదల కానుంది.