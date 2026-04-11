Dhurandhar 2 Collection: 6 కోట్లకు పడిపోయిన కలెక్షన్లు, 23 రోజుల్లో ధురంధర్ 2 వసూళ్లు ఎంతంటే?
‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరు కొనసాగిస్తోంది. అయితే రోజువారీ వసూళ్లు కాస్త తగ్గాయి. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు సాధించిన వసూళ్లు, ట్రెండ్స్, ప్రపంచవ్యాప్త విజయం గురించి ఒక సారి చూసుకుంటే?
ఓపెనింగ్స్ అదిరిపోయాయి
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాకు ఓపెనింగ్స్ అదిరిపోయాయి. ఇది రణ్వీర్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.అయితే, మూడు వారాల పాటు రికార్డులు సృష్టించిన ఈ సినిమా వేగం ఇప్పుడు తగ్గింది. వారపు రోజుల్లో రూ.7 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం, 23వ రోజు (శుక్రవారం) రూ.6.70 కోట్లకు పడిపోయింది. నాలుగో వారంలోకి అడుగుపెట్టడంతో కలెక్షన్లు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయని ఇది సూచిస్తోంది.
క్రమంగా తగ్గుతున్నధురంధర్ 2 కలెక్షన్లు..
ఇటీవల కలెక్షన్లు తగ్గినా, సినిమా మొత్తం వసూళ్లు మాత్రం చాలా బలంగా ఉన్నాయి. ఇండియాలో నెట్ కలెక్షన్ రూ.1,055 కోట్లు దాటింది. దేశీయంగా గ్రాస్ వసూళ్లు సుమారు రూ.1,263 కోట్లుగా ఉన్నాయి.అంతర్జాతీయంగా ఈ సినిమా దాదాపు రూ.408 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్త మొత్తం వసూళ్లు సుమారు రూ.1,671 కోట్లకు చేరాయి. ఈ సినిమా ఇప్పుడు రూ.1,700 కోట్ల మైలురాయి వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఇది సినిమాకు ఉన్న గ్లోబల్ అప్పీల్ను చూపిస్తోంది.
అండర్కవర్ ఏజెంట్ కథ
ఈ సినిమా మొదటి వారంలో రూ.624.47 కోట్లతో అద్భుతమైన రేంజ్ ను చూసింది. రెండో వారంలోనూ రూ.263.65 కోట్లతో సత్తా చాటింది. మూడో వారంలో మాత్రం వసూళ్లు రూ.110.60 కోట్లకు పడిపోయాయి. 23వ రోజున, వసూళ్లలో ఎక్కువ భాగం హిందీ వెర్షన్ (రూ.6.50 కోట్లు) నుంచే వచ్చింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం వెర్షన్ల నుంచి నామమాత్రపు వసూళ్లు వచ్చాయి. అండర్కవర్ ఏజెంట్ జస్కిరత్ సింగ్ రంగీ క్రైమ్ నెట్వర్క్లను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనే కథాంశం, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి స్టార్ తారాగణం ఈ సినిమా భారీ విజయానికి ప్రధాన కారణాలు.
Latest Videos