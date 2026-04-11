Tripti Dimri: ఫస్ట్ ఇండియాన్ అంబాసిడర్గా తృప్తి డిమ్రి.. యానిమల్ హీరోయిన్ సరికొత్త రికార్డు..
గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్కు తొలి భారతీయ అంబాసిడర్గా తృప్తి డిమ్రి ఎంపికైంది. ఇది ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఒక కీలక మలుపు. ఈ నిర్ణయం భారతీయ ప్రతిభకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ కు నిదర్శనం.
విక్టోరియా సీక్రెట్కు అంబాసిడర్గా తృప్తి డిమ్రి
విక్టోరియా సీక్రెట్కు తృప్తి డిమ్రి అంబాసిడర్గా మారడం కేవలం ఒక సెలబ్రిటీ ఒప్పందం కాదు, ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలోనే ఇండియాకు దక్కిన గౌరవం. దశాబ్దాలుగా ఫారెన్ బ్యూటీలనే తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు గా తీసుకుంటున్న విక్టోరీయా సీక్రెట్.. ఇప్పుడు భారతీయ ముఖానికి చోటివ్వడం పెద్ద మార్పుకు సంకేతం.
గ్లోబల్ ఫ్యాషన్లో భారత్ కు దక్కుతున్న గౌరవాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి, బ్రాండ్లు ఇప్పుడు వైవిధ్యానికి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఇండియాన్ మోడల్ కు ఆ కంపెనీ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
నేచురల్ బ్యూటీగా తృప్తి డిమ్రి
తృప్తి డిమ్రి లో చాలా ప్రత్యేకలు ఉన్నాయి. నేచురల్ బ్యూటీగా పేరు తెచ్చకున్న ఆమె అందరికీ సులభంగా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంటుంది. 'బుల్బుల్', 'ఖలా' వంటి సినిమాల్లో ఆమె నటనకు మంచి పేరు రాగా, 'యానిమల్' సినిమాతో ఆమె పాపులారిటీ అమాంతం పెరిగింది. ఆమె సింపుల్ స్టైల్, సహజమైన అందం.. విక్టోరియా సీక్రెట్ కొత్త బ్రాండింగ్కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
విక్టోరియా సీక్రెట్తో తృప్తి డిమ్రి ఒప్పందం
విక్టోరియా సీక్రెట్తో తృప్తి డిమ్రి ఒప్పందం ఒక కొత్త ట్రెండ్ను సూచిస్తోంది. భారతీయ నటులు ఇప్పుడు గ్లోబల్ స్టేజ్పైకి నమ్మకంగా అడుగుపెడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తృప్తికి ఉన్న రీచ్, ఆమెను కొత్త తరానికి మరింత దగ్గర చేసింది.ఈ మార్పు భవిష్యత్తులో మరింత మంది భారతీయ నటులకు గ్లోబల్ లగ్జరీ, లైఫ్స్టైల్ బ్రాండ్స్తో అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టొచ్చు.