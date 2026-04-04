- Dhurandhar 2 Collection: అతి పెద్ద రికార్డుకు అడుగు దూరంలో ధురంధర్ 2 , 17వ రోజు కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
Dhurandhar 2 Collection: అతి పెద్ద రికార్డుకు అడుగు దూరంలో ధురంధర్ 2 , 17వ రోజు కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
ధురంధర్: ది రివెంజ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ల వేగం కాస్త తగ్గింది. వీక్డేస్ తర్వాత మూడో వీకెండ్లో కూడా సినిమాకు ఆశించినంత గ్రోత్ రాలేదు. అయినా కూడా, దేశవ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల క్లబ్కు చేరువలో నిలిచింది.
17వ రోజు 'ధురంధర్ 2' కలెక్షన్ ఎంత?
ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ sacnilk.com ప్రకారం, ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' 17వ రోజు (మూడో శనివారం) సాయంత్రం 6 గంటల వరకు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.14.23 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా మొత్తం కలెక్షన్ (అన్ని భాషల్లో) దాదాపు రూ.973.60 కోట్లకు చేరుకుంది.
'ధురంధర్ 2' హిందీ వెర్షన్ 17వ రోజు ఎంత వసూలు చేసింది?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై యాక్షన్ డ్రామా 'ధురంధర్ 2' హిందీ వెర్షన్ 17వ రోజున సుమారు రూ.13.54 కోట్లు సంపాదించింది. దీంతో ఈ సినిమా నెట్ కలెక్షన్ దాదాపు రూ.913.08 కోట్లకు చేరింది. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.900 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి హిందీ చిత్రంగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.
'ధురంధర్ 2' మూడో 1000 కోట్ల సినిమాగా నిలవనుందా?
'ధురంధర్ 2' డొమెస్టిక్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 1000 కోట్లు వసూలు చేసిన మూడో సినిమాగా నిలిచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్లో అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2', ప్రభాస్ నటించిన 'బాహుబలి 2' ఉన్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలు ఇండియాలో వరుసగా రూ.1,234.10 కోట్లు, రూ.1,030.42 కోట్లు వసూలు చేశాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'ధురంధర్ 2' కలెక్షన్ ఎంత?
'ధురంధర్ 2' వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా తన పట్టును కొనసాగిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.1550 కోట్లు దాటింది. ఇందులో కేవలం ఇండియాలోనే రూ.1,163.74 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ సాధించింది.
'ధురంధర్ 2' లాభాల సంగతేంటి?
'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ ఫలితం చూస్తే, ఇది ఇప్పటికే ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ.225 కోట్లు. అయితే, ఇండియాలో నెట్ కలెక్షన్ దాదాపు రూ.972.22 కోట్లు సాధించింది. ఈ లెక్కన, సినిమా రూ.747.22 కోట్లకు పైగా లాభం ఆర్జించింది. ఇది బడ్జెట్తో పోలిస్తే 332 శాతానికి పైగా ఎక్కువ. ఈ చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కూడా నటించారు.