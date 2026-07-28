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- Dhanush Net Worth: 150 కోట్ల ఇల్లు, లగ్జరీ కార్లు.. ధనుష్ ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే కళ్లు తిరగాల్సిందే!
Dhanush Net Worth: 150 కోట్ల ఇల్లు, లగ్జరీ కార్లు.. ధనుష్ ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే కళ్లు తిరగాల్సిందే!
Dhanush Net Worth: సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోగా ఉన్న ధనుష్ 43 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆస్తుల విలువ, లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ తో పాటు ఆయన సినిమాల వివరాలు కూడా చూద్దాం.
విమర్శలను వదిలేసిన హీరో..
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టినప్పుడు, తన రూపంపై వచ్చిన విమర్శలను ధనుష్ పట్టించుకోలేదు. వాటినే తన విజయానికి పునాదిగా మార్చుకున్నాడు. ఈ రోజు ఇండియా దాటి హాలీవుడ్లోనూ తన టాలెంట్ నిరూపించుకున్నాడు. ఆయన 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ధనుష్ సినీ ప్రయాణం 'తుళ్లువదో ఇళమై' చిత్రంతో మొదలైంది. ఆ సమయంలో అతని రూపంపై చాలామంది విమర్శలు చేశారు. కానీ, ఆ ట్రోల్స్కు నటనతోనే సమాధానం చెప్పాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఈ కథను దర్శకుడు సెల్వరాఘవన్ రాసేటప్పుడే ధనుష్ను హీరోగా ఊహించుకున్నారు. అందుకే చివరికి ఆయనే హీరోగా పరిచయమయ్యారు. ఆ నిర్ణయం తమిళ సినిమాకు ఒక ముఖ్యమైన మలుపుగా మారింది.
ధనుష్ సినీ ప్రయాణం
మొదటి సినిమా తర్వాత వచ్చిన 'కాదల్ కొండేన్' సినిమా ధనుష్ నటనను ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా పరిచయం చేసింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో ఆయన నటనకు "ఇతను సాధారణ నటుడు కాదు" అని ప్రశంసలు దక్కాయి. ఆ తర్వాత 'తిరుడా తిరుడి', 'పుదుక్కోట్టైయిలిరుందు శరవణన్', 'దేవతయై కండెన్' వంటి చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించాడు. 'పుదుపేట్టై' సినిమాలో రౌడీ పాత్రలో పూర్తిగా మారిపోయి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకున్న ధనుష్
ధనుష్ కెరీర్లోని ఉత్తమ చిత్రాలలో 'పుదుపేట్టై' ఒకటిగా ఇప్పటికీ అభిమానులు భావిస్తారు. దర్శకుడు వెట్రిమారన్తో జతకట్టిన తర్వాత ధనుష్ కెరీర్ మరో స్థాయికి చేరింది. 'పొల్లాదవన్', 'అసురన్' వంటి చిత్రాలు అతనికి విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు జాతీయ అవార్డులు వంటి ఎన్నో గుర్తింపులను తెచ్చిపెట్టాయి. ముఖ్యంగా 'అసురన్' చిత్రానికి జాతీయ అవార్డులు గెలవడం అతని కెరీర్లో ఒక పెద్ద మైలురాయి.
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ధనుష్
ధనుష్ నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, గేయ రచయితగా, నేపథ్య గాయకుడిగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు. భారతీయ చిత్రాలతో పాటు హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ చిత్రాలలోనూ నటించి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందాడు. ఇటీవల థియేటర్లలో విడుదలైన 'కెప్టెన్ మిల్లర్' సినిమా మిశ్రమ స్పందన పొందినా, ఓటీటీలో మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం పలు భాషల్లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ధనుష్, భారతీయ సినిమాలోని ముఖ్యమైన నటులలో ఒకరిగా నిలుస్తున్నాడు.
ధనుష్ ఆస్తుల విలువ ఎంత?
సినిమాలు, నిర్మాణ సంస్థ, వాణిజ్య ప్రకటనలు, మ్యూజిక్ రాయల్టీ వంటి వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనుష్ సంపాదిస్తున్నాడు. అతని మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 250 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని సమాచారం. చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్లో సుమారు 19,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన భారీ ఇంట్లో ప్రస్తుతం నివసిస్తున్నాడు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ. 150 కోట్లు అని చెబుతారు. ఈ ఇల్లు సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ఇంటికి సమీపంలో ఉంది.
కార్లంటే ఇష్టపడే ధనుష్ వద్ద రోల్స్ రాయిస్, బెంట్లీ, ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ వంటి అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఒక్కో సినిమాకు రూ. 50 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకప్పుడు రూపం కోసం ఎగతాళి చేయబడిన యువకుడు, ఈరోజు ప్రపంచ సినిమాలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే నటుడిగా ఎదగడం ధనుష్ కఠోర శ్రమ, పట్టుదలకు నిదర్శనం.