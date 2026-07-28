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- Rajamouli Remuneration: జక్కన్న ఒక్క సినిమాకు ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటాడో తెలుసా? వారణాసికి ఎంత డిమాండ్ చేస్తున్నాడంటే?
Rajamouli Remuneration: జక్కన్న ఒక్క సినిమాకు ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటాడో తెలుసా? వారణాసికి ఎంత డిమాండ్ చేస్తున్నాడంటే?
Rajamouli Remuneration: టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి సినిమాలు వందల, వేల కోట్లు వసూలు చేస్తుంటాయి. అంత భారీ సినిమాలు చేసే జక్కన్న ఒక్క సినిమాకు ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటాడో తెలుసా?
రికార్డుల రారాజు రాజమౌళి..
దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కి ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులను తిరగరాస్తుంది. జక్కన్నతో సినిమా అంటే నిర్మాతలకు కాసుల పంట పండినట్టె. మరి వారికి అంత లాభాలు తీసుకువచ్చే రాజమౌళి సినిమా కోసం ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటాడో తెలుసా. గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి తన రెమ్యునరేషన్ గురించి ఓపెన్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి తన రెమ్యునరేషన్ విధానం, మొదటి పాన్ ఇండియా మూవీ బాహుబలి కోసం ఎంత తీసుకున్నడన్నది వెల్లడించారు.
ఫిక్స్డ్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకోని జక్కన్న!
తెలుగు చిత్రసీమలో చాలామంది దర్శకులు ముందుగానే భారీ పారితోషికం అడ్వాన్స్గా తీసుకుంటారు. కానీ రాజమౌళి విధానం దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆయన ముందుగా ఎటువంటి భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆశించకుండా, సినిమా లాభాల్లో వాటా (ప్రోఫిట్ షేరింగ్) పద్ధతిని పాటిస్తారు. సినిమా విజయం సాధించినప్పుడే నిర్మాతల నుంచి తన వాటాను తీసుకుంటారు. అది భారీగా ఉండొచ్చు.. తక్కువ ఉండొచ్చు. ఇంత అని మాత్రం చెప్పలేము. కొన్ని సినిమాలకు తాను పెద్దగా తీసుకున్నది లేదని, ఖర్చుల కోసం మాత్రమే తీసుకున్నట్టు రాజమౌళి అన్నారు.
'బాహుబలి' కోసం ఎంత తీసుకున్నారు? వారణాసికి ఎంత?
విశ్వవ్యాప్తంగా ఘనవిజయం సాధించిన 'బాహుబలి' సిరీస్ కోసం రాజమౌళి ఎంత తీసుకున్నారనేది ఆసక్తికరం. రాజమౌళి ఈ సినిమాకు నేరుగా ఫిక్స్డ్ పారితోషికం కాకుండా, లాభాల్లో పర్సంటేజ్ రూపంలోనే భారీ మొత్తాన్ని అందుకున్నారు. సినిమా విజయంపై ఉన్న నమ్మకంతో ప్రాజెక్ట్ పూర్తికావడానికి పట్టిన నాలుగైదేళ్ల కాలంలో ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా కేవలం లాభాల్లోనే తగిన వాటా పొందేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు.
ఇక వారణాసి విషయంలో కూడా అంతే జరుగుతున్నట్టు సమాచారం. బాహుబలి టైమ్ లో ఆయన తీసుకున్నది పెద్దగా లేదని రాజమౌళి ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఇక త్రిపుల్ ఆర్ కు భారీగా లాభం పొందినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ లెక్కన వారణాసి అనుకున్నట్టు హిట్ అయితే.. జక్కన్న తిరుగులేని డైరెక్టర్ అవ్వడమే కాదు.. వందల కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకోవడం పక్కా.
నిర్మాతలను మార్చకపోవడానికి అసలు కారణం?
రాజమౌళి ఒకే నిర్మాతతో లేదా తన నమ్మకమైన నిర్మాతలకే వరుసగా అవకాశాలు ఇస్తుంటారని పరిశ్రమలో టాక్ ఉంది. దానికి ప్రధాన కారణం పరస్పర నమ్మకం అవగాహన. భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు తీసేటప్పుడు దర్శకుడు-నిర్మాతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం, నమ్మకం చాలా ముఖ్యం. నిర్మాతలు రాజమౌళి విజన్, కాన్సెప్ట్ను నమ్మి ఎంతటి రిస్క్ అయినా చేయడానికి సిద్ధపడతారు. రాజమౌళికి నిర్మాతలు పూర్తి స్థాయిలో క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు. సెట్స్లో రాజమౌళికి ఉన్న క్లారిటీ, కష్టపడే తత్వం చూసి నిర్మాతలు కథ విషయంలో గానీ, మేకింగ్ విషయంలో గానీ జోక్యం చేసుకోరు. ఈ రకమైన ఆరోగ్యకరమైన పని వాతావరణం దక్కడం వల్లే ఆయన పాత నిర్మాతలతోనే మళ్లీ మళ్లీ పనిచేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
రాజమౌళి అసలు బలం ఎవరంటే?
సినిమా నిర్మాణం సమయంలో ప్రతి రూపాయి ఎక్కడ, ఎలా ఖర్చు అవుతోందనే విషయమై రాజమౌళి అత్యంత పారదర్శకతను పాటిస్తారు. లెక్కలు పక్కాగా ఉండటం వల్ల నిర్మాతలకు, ఆయనకు మధ్య ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తవు. అకౌంటింగ్, బడ్జెటింగ్ స్పష్టంగా ఉండటమే నిర్మాతలు రాజమౌళితో సుదీర్ఘకాలం ప్రయాణం చేయడానికి మరో ముఖ్య కారణం.
ఇక రాజమౌళి సినిమాల్లో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కీరవాణి, వల్లీ, రమా రాజమౌళి, కార్తికేయ కీలక భాగాలు పంచుకుంటారు. వారే ఆయనకు బలం. అలాగే నిర్మాతలు కూడా రాజమౌళి కుటుంబంలో భాగమైనట్లే కలిసిపోతారు. ఈ అనుబంధం సినిమా అపుట్ పుట్ అద్భుతంగా రాడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం డబ్బు కోసం కాకుండా, సినిమా విజయం , మేకింగ్ నాణ్యత పైనే రాజమౌళి దృష్టి పెడతారు. అందుకే భారతీయ సినిమా స్థాయిని అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లగలుగుతున్నారు.