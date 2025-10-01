- Home
- ధనుష్ కంటే రిషబ్ శెట్టి కి డబుల్ రెమ్యూనరేషన్ , ఇడ్లీ కొట్టు, కాంతార 1 హీరోల జీతాలుఎంతో తెలుసా?
దసర సెలవుల్లో ధనుష్ నటించిన ఇడ్లీ కొట్టు (కడై), రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాలు థియేటర్లలో పోటీపడి రిలీజ్ అయ్యాయి. అయితే ఈరెండు సినిమాలకుగాను ఈ ఇద్దరు హీరోలు ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారో తెలుసా?
ధనుష్ - రిషబ్ శెట్టి రెమ్యూనరేషన్
అక్టోబర్ 1న ఆయుధ పూజ, 2న విజయదశమి దసర జరుపుకుంటారు. ఈ రెండు రోజుల్లో ఇద్దరు స్టార్ హీరోల సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 1న ధనుష్ నటించిన ఇడ్లీ కొట్టు (కడై), అక్టోబర్ 2న రిషబ్ శెట్టి నటించిన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ రెండు సినిమాల్లో హీరోలే దర్శకులు కావడం విశేషం. ఇడ్లీ కడై సినిమాకు ధనుష్, కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాకు కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించారు.
ధనుష్ దర్శకత్వం లో
ధనుష్ దర్శకత్వం వహించిన ఇడ్లీ కొట్టు (కడై) సినిమా గ్రామీణ నేపథ్యంలో కుటుంబ కథా చిత్రంగా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో ధనుష్తో పాటు రాజ్కిరణ్, షాలినీ పాండే, సముద్రఖని, అరుణ్ విజయ్, పార్తిబన్, ఇళవరసు, నిత్యా మీనన్ వంటి భారీ తారాగణం ఉంది. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. డాన్ పిక్చర్స్, వండర్బార్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఈ సినిమాకు ధనుష్ 40 కోట్ల వరకూ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
కాంతార చాప్టర్ 1
దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో కాంతార చాప్టర్ 1 ఒకటి. 2022లో వచ్చిన కాంతార మొదటి భాగం విజయమే దీనికి కారణం. తక్కువ బడ్జెట్తో బ్లాక్బస్టర్ కావడంతో, కాంతార చాప్టర్ 1ను 120 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీస్తున్నారు. ఇందులో రిషబ్ శెట్టికి జోడీగా రుక్మిణి వసంత్ నటిస్తోంది. హోంబలే ఫిలింస్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు రిషబ్ శెట్టి 100 కోట్లు తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.
98 కోట్లు పెంచిన రిషబ్ శెట్టి
కాంతార చాప్టర్ 1కి 100 కోట్లు తీసుకుంటున్న రిషబ్, మొదటి భాగానికి ఎంత తీసుకున్నాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. కాంతార మొదటి భాగం చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో తీశారు. ఆ సినిమాకు రిషబ్ శెట్టి కేవలం 2 కోట్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. దాని విజయంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మార్కెట్ పెరగడంతో, కాంతార చాప్టర్ 1 కోసం తన జీతాన్ని 98 కోట్లు పెంచాడు. ఒక్క సినిమాతో అతని జీవితం మారిపోయింది.