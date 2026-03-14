Lokesh Kanagaraj: బ్యాంక్ ఆఫీసర్ నుంచి పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ వరకు.. లోకేష్ కనగరాజ్ ఆస్తి ఎన్ని కోట్లంటే?
నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగా దూసుకెళ్తున్న లోకేష్ కనగరాజ్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆస్తుల వివరాలు, రెమ్యూనరేషన్, కార్ల కలెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
Lokesh Kanagaraj Net worth
కోయంబత్తూరు నుంచి కోలీవుడ్కు దొరికిన ఆణిముత్యం లోకేష్ కనగరాజ్. ఈయన కోయంబత్తూరు దగ్గర్లోని కినతుకడవు ప్రాంతానికి చెందినవారు. అక్కడే కాలేజీ చదువు పూర్తి చేసి, ఓ బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసేవారు. కమల్ హాసన్ వల్లే ఆయనకు సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది. కమల్ వీరాభిమాని అయిన లోకేష్, ఆయన సినిమాలేవీ మిస్ చేసేవారు కాదట. సినిమాల్లో ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదలతో, బ్యాంకు ఉద్యోగం చేస్తూనే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసేవారు.
'మానగరం' సినిమాతో
ఆయన తీసిన ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ను కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ చూశారు. దాన్ని తన 'అవియల్' అనే ఆంథాలజీ సినిమాలో విడుదల చేశారు. దానికి మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో, తన దగ్గరున్న 'మానగరం' కథను నిర్మాత ఎస్.ఆర్. ప్రభుకు చెప్పి ఓకే చేయించుకున్నారు. ఆ సినిమాతో లోకేష్ అదరగొట్టారు. సినిమా రిలీజయ్యాక, 'ఎవరీ డైరెక్టర్, ఇంత అద్భుతంగా తీశాడు' అని అందరూ అనుకున్నారు. ఆ సినిమాతో వచ్చిన గుర్తింపుతో, తన తర్వాతి సినిమాను కార్తీతో తీశారు.
'ఖైదీ' బ్లాక్బస్టర్ హిట్
పాటలు లేని సినిమాలను జనం చూడరనే ఒక అపోహ ఉండేది. దాన్ని 'ఖైదీ' సినిమా బద్దలు కొట్టింది. ఆ సినిమా స్క్రీన్ప్లే ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టింది. 'ఖైదీ' బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అవ్వడంతో, తర్వాతి సినిమానే విజయ్తో 'మాస్టర్' తీశారు. పూర్తిగా కమర్షియల్ జోన్లో తీసిన ఈ సినిమాలోనూ లోకేష్ తన మ్యాజిక్ చూపించి, 'మాస్టర్'ను ఒక మాస్టర్పీస్గా మార్చారు. ఈ సినిమా లోకేష్ కెరీర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
'మాస్టర్' విజయం తర్వాత..
'మాస్టర్' విజయం తర్వాత, లోకేష్ ఆరాధ్య దైవం కమల్ హాసన్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది. కమల్ చెప్పిన ఒక వన్లైన్ను, పక్కా మాస్ యాక్షన్ స్క్రిప్ట్గా మార్చి తన అభిమాన హీరోను తెరపై సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు లోకేష్. ఈ సినిమాతో 'లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్' (LCU)ను సృష్టించి, యావత్ భారత సినీ పరిశ్రమను తనవైపు తిప్పుకున్నారు. 'విక్రమ్' పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ హిట్ కొట్టింది. కమల్ హాసన్కు కూడా ఇది అదిరిపోయే కమ్బ్యాక్ చిత్రంగా నిలిచింది.
'డీసీ మూవీ'తో హీరోగా..
ఆ తర్వాత విజయ్, రజినీకాంత్లతో సినిమాలు తీసే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. ఆ రెండు చిత్రాలు కూడా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో దుమ్మురేపాయి. ఇలా డైరెక్టర్గా జెండా పాతిన లోకేష్ కనగరాజ్, ఇప్పుడు 'డీసీ మూవీ'తో హీరోగా అవతారం ఎత్తారు. ఇది కాకుండా, టాలీవుడ్ నటుడు అల్లు అర్జున్తో ఒక సినిమా చేసేందుకు కమిట్ అయ్యారు. అలాగే 'ఖైదీ 2', 'విక్రమ్ 2' చిత్రాలు కూడా లోకేష్ లైనప్లో ఉన్నాయి.
40వ పుట్టినరోజు
ఈ నేపథ్యంలో, ఆయన నేడు తన 40వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆస్తుల విలువకు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. సమాచారం ప్రకారం, ఆయన ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.80 కోట్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఒక సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడానికి రూ.50 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా, హీరోగా నటించబోయే సినిమాకు ఆయనకు రూ.30 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందిందట. ఈయన దగ్గర లెక్సస్, బీఎండబ్ల్యూ వంటి ఖరీదైన కార్లు కూడా ఉన్నాయి.
