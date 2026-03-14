Ananya Panday: అతడి కోసం నన్ను నేను తగ్గించుకున్నా.. బ్రేకప్స్ పై నోరు విప్పిన అనన్య పాండే!
గతంలో తాను ప్రేమించిన వారి కోసం తనను తాను చాలా మార్చుకున్నానని అనన్య పాండే చెప్పింది. వాళ్లు మెరిసిపోవాలని, తనను తాను తగ్గించుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈ విషయం ముందే అర్థం చేసుకుని ఉంటే బాగుండేదని అనన్య అంది.
తల్లిదండ్రులు ఉంటున్న బిల్డింగ్లోనే వేరే ఫ్లాట్లోకి మారినా, ఆ చిన్న మార్పు తనలో చాలా మార్పు తెచ్చిందని అనన్య చెప్పింది. 'సొంతంగా నాకంటూ ఓ ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకోవడం, నా పనులు నేను చేసుకోవడం వంటివి నాకు నా స్పేస్ మీద ప్రేమను పెంచాయి. ఇప్పుడు నాకు ఒంటరిగా ఉండటమంటే చాలా ఇష్టం' అని ఆమె చెప్పింది.
దిత్య రాయ్ కపూర్తో రిలేషన్షిప్
గతంలో అనన్య, ఆదిత్య రాయ్ కపూర్తో రిలేషన్షిప్లో ఉండేది. అంతకుముందు కార్తీక్ ఆర్యన్తో కూడా ఆమె పేరు వినిపించింది. ఇప్పుడు ఆమె వాకర్ బ్లాంకో అనే వ్యక్తితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. వాకర్ బ్లాంకో ఒక మాజీ మోడల్ అని, ప్రస్తుతం జామ్నగర్లోని వంతారా వైల్డ్లైఫ్ ఇనిషియేటివ్లో పనిచేస్తున్నాడని సమాచారం.
రిలేషన్షిప్ గురించి ఊహాగానాలు
జూలై 2024లో ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగిన అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్ పెళ్లి వేడుకల్లో అనన్య, బ్లాంకోతో కలిసి కనిపించడంతో ఈ పుకార్లు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆమె 'AW' అక్షరాలు, ఒక స్టార్, హార్ట్ సింబల్ ఉన్న లాకెట్టు ధరించి కనిపించింది. దీంతో వీరి రిలేషన్షిప్ గురించి ఊహాగానాలు మరింత పెరిగాయి.