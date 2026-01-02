- Home
- Entertainment
- చెమటలు పట్టించే హారర్ థ్రిల్లర్, ఉత్కంఠ రేపే సస్పెన్స్, ఫస్ట్ లుక్ తోనే భయపెట్టిస్తున్న సినిమా..
చెమటలు పట్టించే హారర్ థ్రిల్లర్, ఉత్కంఠ రేపే సస్పెన్స్, ఫస్ట్ లుక్ తోనే భయపెట్టిస్తున్న సినిమా..
సౌత్ సూపర్ నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'డెమోంటి కాలనీ' రెండు భాగాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించాయి. మూడో భాగం కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 2026 కొత్త సంవత్సరంలో మూడో భాగం ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది. ఎలా ఉందంటే?
డెమోంటి కాలనీ పార్ట్ 3 ఫస్ట్ లుక్..
యాక్షన్, కామెడీతో పాటు హారర్ సినిమాల క్రేజ్ కూడా బాగా పెరిగింది. చాలా కాలంగా సూపర్ నాచురల్ హారర్ సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు సౌత్ మూవీ డెమోంటి కాలనీ మళ్ళీ చర్చల్లో ఉంది. 2026 కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున మేకర్స్ ఈ సినిమా మూడో భాగం ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ లుక్ చాలా భయానకంగా ఉంది. దీనికి అజయ్ జ్ఞానముత్తు దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో ప్రియా భవానీ శంకర్, అర్చన రవిచంద్రన్, ముత్తుకుమార్, మీనాక్షి గోవిందరాజన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
భయపెడుతోన్న డెమోంటి కాలనీ
దర్శకుడు అజయ్ జ్ఞానముత్తు డెమోంటి కాలనీ ఫ్రాంచైజీ మొదటి సినిమా 2015లో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు పెద్దగా బజ్ లేదు, కానీ మౌత్ పబ్లిసిటీతో ప్రేక్షకుల క్రేజ్ పెరిగింది.డెమోంటి కాలనీ తమిళ సూపర్ నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా. ఇది ఆడియన్స్ కు థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ను అందించిన సినిమా. మోహనా మూవీస్ నిర్మించి, శ్రీ తేనాండల్ ఫిల్మ్స్ పంపిణీ చేసిన ఈ సినిమాలో అరుళ్నిధి, రమేష్ తిలక్, సనత్, అభిషేక్ జోసెఫ్ జార్జ్, ఆంటి జాస్కిలినెన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 2 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 17 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
డెమోంటి కాలనీ సిరీస్ కు మంచి స్పందన..
2024లో వచ్చిన డెమోంటి కాలనీ 2 సినిమాకు ఆర్. అజయ్ జ్ఞానముత్తు దర్శకత్వం వహించారు. దీన్ని బీటీజీ యూనివర్సల్, జ్ఞానముత్తు పట్టారై, వైట్ నైట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన వచ్చింది.
85 కోట్లు వసూలు చేసిన సినిమా..
డెమోంటి కాలనీ 2లో అరుళ్నిధి, ప్రియా భవానీ శంకర్తో పాటు అరుణ్ పాండియన్, ఆంటి జాస్కిలినెన్, త్సెరింగ్ దోర్జీ, మీనాక్షి గోవిందరాజన్, సర్జానో ఖలీద్, అర్చన రవిచంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 20 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 85 కోట్లు వసూలు చేసింది.
డెమోంటి కాలనీ పార్ట్ 3 రిలీజ్ ఎప్పుడు?
ఇప్పుడు డెమోంటి కాలనీ మూడో భాగం రాబోతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ జూలై 2025లో మొదలైంది. దీన్ని 2026 వేసవి నాటికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తారు. హరర్ అభిమానులు ఈ సినిమా మూడో భాగాన్ని చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.