Dacoit Collections : 5వ రోజు 5 కోట్లు కూడా రాలేదు, డెకాయిట్ ఇప్పటి వరకూ ఎంత కలెక్ట్ చేసిందో తెలుసా?
మృణాల్ ఠాకూర్, అడివి శేష్ నటించిన 'డెకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ' రిలీజై 5 రోజులైంది. 'ధురంధర్ 2' వేవ్ నడుస్తుండగా మధ్యలో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ప్రభావం చూపించింది. ఐదో రోజు కలెక్షన్ల లెక్కలుచూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.
డెకాయిట్ బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్..
డైరెక్టర్ షెనిల్ దేవ్ తీసిన 'డెకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ' రిలీజై 5 రోజులు పూర్తయింది. మేకర్స్ పెట్టుకున్న అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకోలేకపోతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సినిమా ఇంకా 50 కోట్ల మార్కును దాటలేకపోయింది.
ఇండియాలో 5 రోజుల కలెక్షన్స్..
'డెకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ' సినిమా రిలీజైన ఐదో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర 5 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమాకు మొత్తం 4,250 షోలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇండియాలో ఇప్పటివరకు నెట్ 25.50 కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం చేసింది.
ఓవర్సీస్ కలెక్షన్
డెకాయిట్ సినిమా మొత్తం కలెక్షన్ల విషయానికొస్తే, ఇండియాలో గ్రాస్గా 29.69 కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా వసూళ్లు 41.69 కోట్లకు చేరాయి. ఓవర్సీస్ కలెక్షన్ 75 లక్షలుగా ఉంది. ఐదో రోజు హిందీలో 75 లక్షలు, తెలుగులో 2.25 కోట్లు రాబట్టింది.
డెకాయిట్ సినిమా రోజువారీ వసూళ్లు..
డెకాయిట్ సినిమా రోజువారీ వసూళ్లను చూస్తే, మొదటి రోజు 6.55 కోట్లతో ఖాతా తెరిచింది. రెండో రోజు 6.85 కోట్లు సంపాదించింది. మూడో రోజు, అంటే మొదటి ఆదివారం, 6.40 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. మొదటి సోమవారం ఈ సినిమా కలెక్షన్ 2.70 కోట్లకు పడిపోయింది.
యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా..
డైరెక్టర్ షెనిల్ దేవ్ తీసిన 'డెకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ' ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా. ఇందులో మృణాల్ ఠాకూర్, అడివి శేష్తో పాటు అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాశ్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి, జైన్ మేరీ ఖాన్, కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ 75 కోట్లు. సుప్రియా యార్లగడ్డ, సునీల్ నారంగ్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.