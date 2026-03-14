Allu Arjun: పేరెంట్స్ చనిపోవడంతో హోటల్లో క్లాస్మేట్.. అల్లు అర్జున్ లైఫ్ని మార్చిన అమ్మ నిర్ణయం
అల్లు అర్జున్ జీవితంలో అమ్మ పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఆమె లేకపోతే అల్లు అర్జున్ని ఇలా చూసేవాళ్లం కాదేమో. అయితే క్లాస్ మేట్ విషయలో అమ్మ చేసిన పని అల్లు అర్జున్ జీవితాన్నే మార్చేసింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్పై కన్నేసిన అల్లు అర్జున్
అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు ఐకాన్ స్టార్గా రాణిస్తున్నారు. `పుష్ప2` తో ఇండియన్ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేశారు. ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ పై కన్నేశారు. అట్లీతో `ఏఏ22` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇది ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుపుకుంటోంది. సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీగా దీన్ని రూపొందిస్తున్నారు. 80శాతం ఇది వీఎఫ్ఎక్స్ తో కూడిన సినిమా. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ సీజీ వర్క్ కి సంబంధించిన షాట్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారట. ముంబాయిలో ఈ వర్క్ జరుగుతుంది. ఈ సినిమాతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ని కొల్లగొట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు బన్నీ.
స్నేహితులకు ప్రయారిటీ ఇస్తారు అల్లు అర్జున్
ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్కి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆయన స్నేహానికి ఇచ్చే ప్రయారిటీ గురించి ఆక్తికర విషయం వెల్లడైంది. అల్లు అర్జున్కి ఇండస్ట్రీలో, బయట చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. అందులో బన్నీవాసు బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆయనతోపాటు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే అల్లు అర్జున్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నా, స్నేహితులకు మాత్రం సమానమైన ప్రయారిటీ ఇస్తారని, వారిని బాగా చూసుకోవడం, వారిని బాగా మెయింటేన్ చేస్తుంటాడట. స్నేహం విషయంలో ప్రాణమిచ్చేలా ఉంటారని ఆయనే ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
అల్లు అర్జున్ లైఫ్ మార్చేసిన అమ్మ నిర్మల
అయితే అల్లు అర్జున్ జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆయన్ని చాలా మార్చేసింది. స్నేహానికి ప్రయారిటీ ఇచ్చేలా చేసిందట. అందుకు కారణం తన అమ్మ అని తెలిపారు అల్లు అర్జున్. స్నేహమే కాదు, తన జీవితాన్ని మార్చడంలో ఆమె పాత్ర చాలా కీలకం. ఆమెనే ఆయన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు. అల్లు అర్జున్ చిన్నప్పుడు డల్గా ఉండేవాడట. చదువుల్లో వీక్గా ఉండేవాడట. దీంతో అమ్మనే కేర్ తీసుకుని ఆయన పాస్ అయ్యేలా చేసిందట. ఈ క్రమంలో చాలా త్యాగాలు చేసింది. అయితే స్నేహానికి అమ్మ చాలా ప్రయారిటీ ఇచ్చేదని అల్లు అర్జున్ తెలిపారు. తన క్లాస్ మేట్ విషయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన తన జీవితాన్ని మార్చేసిందని చెప్పారు బన్నీ.
పేరెంట్స్ చనిపోవడంతో హోటల్లో పని చేసిన క్లాస్ మేట్
ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే, వారితో తిరిగితే తమ పిల్లలు చెడిపోతారని పేరెంట్స్ భావిస్తారు. కానీ అల్లు అర్జున్ అమ్మ మాత్రం స్నేహితులు చాలా ముఖ్యమని చెప్పిందట. ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు క్లాస్లో తన పక్కన కూర్చునే అబ్బాయి చాలా సైలెంట్గా ఉండేవాడట. హాయ్, బాయ్కే పరిమితం. ఓ సారి అతను నాలుగైదు రోజులు కాలేజీకి రాలేదట. ఏమైందని ఆరా తీస్తే అతని పేరెంట్స్ చనిపోయారని తెలిసిందట. దీంతో చాలా బాధపడ్డాడట బన్నీ. ఆ తర్వాత ఓ ఇరవై రోజుల తర్వాత ఫ్రెండ్స్ లో కలిసి ఓ హోటల్కి వెళితే అందులో తన క్లాస్ మేట్ కనిపించాడట. ఇక్కడేంటి అని అడిగితే, పేరెంట్స్ లేరు, ఫీజు కట్టలేని, చదువు మానేస్తున్నా అన్నాడట. దీంతో తనకు ఏం చేయాలో తోచలేదట. ఇంటికెళ్లి అమ్మతో ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు బన్నీ. దీంతో ఆమె వెంటనే అతని తన ఇంటికి తీసుకురమ్మని చెప్పిందట.
అమ్మ నిర్ణయంతో స్నేహం విలువ తెలుసుకున్న బన్నీ
అలా తన క్లాస్మేట్ని కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నారట. అతని కాలేజీ ఫీజు కట్టి, అవసరాలన్నీ తనే చూసుకుందట. దాదాపు ఓ ఆరు నెలలు ఇంట్లోనే ఉన్నాడట. తనతోపాటు కలిసి చదువుకున్నాడట. ఆ సంఘటన తర్వాత తనలో చాలా మార్పు వచ్చిందని, స్నేహం విలువ తెలుసుకున్నానని తెలిపాడు అల్లు అర్జున్. సినిమా రంగంలోనే కాదు, బయటకు కూడా తనకు మంచి స్నేహితులు ఉన్నట్టు తెలిపారు.