Chiyaan Vikram: డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి స్టార్ హీరోగా.. విక్రమ్ సక్సెస్ స్టోరీ మీకు తెలుసా?
Chiyaan Vikram: నటుడు చియాన్ విక్రమ్ తన 60వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఎన్నో కష్టాలు పడి, ఫీనిక్స్ పక్షిలా ఎదిగిన ఆయన ప్రయాణం గురించి ఈ ఫొటో గ్యాలరీలో చూద్దాం.
15
Image Credit : Asianet News
Chiyaan Vikram success story
తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది నటులున్నా, కొందరికే ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది. అలాంటి అరుదైన నటుల్లో విక్రమ్ ఒకరు. 'ఎన్ కాదల్ కణ్మణి' సినిమాతో ఆయన హీరోగా కోలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు.
25
Image Credit : Instagram
అయినా విజయం దక్కలేదు
ఆ తర్వాత, స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్.పి. ముత్తురామన్ తీసిన ‘కావల్ గీతం’లో నటించారు. ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.సి. శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించిన ‘మీరా’లోనూ హీరోగా చేశారు. అయినా విజయం దక్కలేదు. దీంతో మలయాళం, తెలుగులో సైడ్ క్యారెక్టర్లు, నెగెటివ్ రోల్స్ కూడా చేశారు.
35
Image Credit : Instagram
విక్రమ్కు మొదటి బిగ్ బ్రేక్
అయినా పరిశ్రమలో గుర్తింపు వస్తుందన్న నమ్మకంతో 'పుదియ మన్నర్గళ్', 'హౌస్ఫుల్', 'ఉల్లాసం' వంటి సినిమాల్లో నటించారు. దాదాపు 10 ఏళ్ల పోరాటం తర్వాత, 1999 డిసెంబర్లో వచ్చిన బాలా 'సేతు' సినిమా విక్రమ్కు మొదటి బిగ్ బ్రేక్ ఇచ్చింది.
45
Image Credit : Instagram
అజిత్ తొలి సినిమాకు వాయిస్
ఈ సినిమాతోనే బాలా దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. 'సేతు'లోని నటన విక్రమ్ను ప్రతి ఇంటికి పరిచయం చేసింది. అయితే, నటుడిగానే కాకుండా 1990లలో విక్రమ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా పనిచేశారు. అజిత్ తొలి సినిమా 'అమరావతి'లో ఆయనకు వాయిస్ ఇచ్చింది విక్రమే.
55
Image Credit : Instagram
విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు
అజిత్కే కాదు, 'కాదలన్'లో ప్రభుదేవాకు, 'కాదల్ దేశం'లో అబ్బాస్కు, 'పుదియ యుగం'లో వినీత్కు కూడా విక్రమ్ డబ్బింగ్ చెప్పారు. ఆస్కార్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ 'గాంధీ' తమిళ డబ్బింగ్లో బెన్ కింగ్స్లీకి కూడా ఆయనే వాయిస్ ఇచ్చారు. ఎన్నో విజయాలు, అపజయాలు చూసిన విక్రమ్ 60వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
