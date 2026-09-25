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- Srikanth Odela: తేడా కొట్టిన 'ది ప్యారడైజ్', శ్రీకాంత్ ఓదెల వాట్ నెక్స్ట్ ? చిరంజీవితో మూవీ ఉంటుందా
Srikanth Odela: తేడా కొట్టిన 'ది ప్యారడైజ్', శ్రీకాంత్ ఓదెల వాట్ నెక్స్ట్ ? చిరంజీవితో మూవీ ఉంటుందా
‘ది ప్యారడైజ్’ టాక్ నేపథ్యంలో చిరంజీవి, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్పై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్పై క్లారిటీ రావాలంటే మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
Chiranjeevi
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా ఉంటుందనే వార్త గతంలోనే వచ్చింది. నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మాణంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కుతుందని అప్పట్లో ప్రకటించారు. ‘దసరా’తో దర్శకుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీకాంత్ ఓదెలకు చిరంజీవితో సినిమా అనేది భారీ అవకాశంగా మారింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆ తర్వాత పెద్దగా అప్డేట్ రాకపోవడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి కొనసాగుతోంది.
‘ది ప్యారడైజ్’తో భారీ ప్రయత్నం
‘దసరా’ తర్వాత శ్రీకాంత్ ఓదెల నానితో కలిసి ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను భారీ స్థాయిలో రూపొందించారు. భారీ నిర్మాణ విలువలు, విభిన్నమైన విజన్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే సినిమాకు వచ్చిన స్పందన మిశ్రమంగా ఉండటంతో పాటు, కొన్ని అంశాలపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
ఓదెల విజన్పై ప్రశంసలు.. మిగతా అంశాలపై ట్రోలింగ్
‘ది ప్యారడైజ్’లో శ్రీకాంత్ ఓదెల చూపించిన విజన్, సినిమాను భారీ స్థాయిలో ఆవిష్కరించిన విధానంపై ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో సెకండ్ హాఫ్ నెరేషన్, స్క్రీన్ప్లే, కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాల విషయంలో ప్రేక్షకుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందించిన సినిమాకు ఇలాంటి టాక్ రావడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ కూడా కనిపిస్తోంది.
చిరు అభిమానుల్లో మొదలైన కొత్త చర్చ
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో చిరంజీవి, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్పై ఇప్పుడు మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ‘ది ప్యారడైజ్’కు వచ్చిన స్పందన నేపథ్యంలో చిరంజీవితో ఓదెల సినిమా ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి మెగా అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు ప్రకటించిన ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి ఏంటి, సినిమా ముందుకు వెళ్తుందా అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి.
మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే
చిరంజీవి ఒక ప్రాజెక్ట్కు కమిట్ అయిన తర్వాత కథ, మేకింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్తారనే అభిప్రాయం ఉంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల కూడా చిరంజీవి కోసం బలమైన బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో వెళ్తే, కథను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు చిరంజీవి తన అనుభవంతో సూచనలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ కాంబినేషన్పై ఎలాంటి అధికారిక మార్పు వెల్లడికాలేదు. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ కొనసాగుతుందా లేదా అనే విషయంలో మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.