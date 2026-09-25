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- D56 Movie: తొలిసారి కలిసిన ధనుష్, వడివేలు.. 'లబ్బర్ పందు' డైరెక్టర్తో కొత్త సినిమా షురూ!
D56 Movie: తొలిసారి కలిసిన ధనుష్, వడివేలు.. 'లబ్బర్ పందు' డైరెక్టర్తో కొత్త సినిమా షురూ!
D56 Movie Pooja: 'లబ్బర్ పందు' డైరెక్టర్ తో ధనుష్ కొత్త సినిమా మొదలైంది. ఇందులో తొలిసారిగా ధనుష్, వడివేలు కలిసి నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్గా స్టార్ట్ అయింది.
D56 Movie Pooja
కోలీవుడ్లో హీరోగానే కాకుండా డైరెక్టర్, సింగర్, ప్రొడ్యూసర్గా ధనుష్ తన టాలెంట్ చూపిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో చాలా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. రాజ్కుమార్ పెరియసామి డైరెక్షన్లో ధనుష్ నటించిన 'ఓం' సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. ఇందులో మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇదిలా ఉంటే, ధనుష్ తన నెక్స్ట్ సినిమాను పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలుపెట్టాడు. సూపర్ హిట్ 'లబ్బర్ పందు' మూవీ డైరెక్టర్ తమిళరసన్ పచ్చముత్తు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు.
పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైన D56
వర్కింగ్ టైటిల్ D56తో ఈ సినిమా షూటింగ్ సెప్టెంబర్ 25న పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. శివగంగ ప్రాంతంలోని మారనాడు కరుప్పసామి గుడిలో ఈ మూవీకి పూజ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తమిళరసన్ పచ్చముత్తు డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. అతనికి జోడీగా యంగ్ బ్యూటీ ప్రీతి ముకుందన్ కనిపించనుంది. అలాగే వడివేలు, ఎస్.జె.సూర్య లాంటి స్టార్ యాక్టర్స్ కూడా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
సినిమా టైటిల్ ఏంటి?
ఈ సినిమాకు యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి అభయంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. 'లబ్బర్ పందు' లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత తమిళరసన్ పచ్చముత్తు డైరెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో, అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచే అభిమానులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
D56 మూవీని టాలీవుడ్ పాపులర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మిస్తోందని సమాచారం. అంతేకాదు, ఈ సినిమాకు 'పడైయల్' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, టైటిల్పై ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు.
మధురై బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీ
మధురై బ్యాక్డ్రాప్లో, పక్కా విలేజ్ వాతావరణంలో సాగే భారీ యాక్షన్ మూవీగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారని టాక్. ఇప్పటివరకు ధనుష్ చేసిన పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా, ఒక కొత్త విలేజ్ క్యారెక్టర్లో ఆయన కనిపించనున్నాడని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. షూటింగ్ మొదలైన నేపథ్యంలో, త్వరలోనే సినిమా అఫీషియల్ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్, రిలీజ్ డేట్ వివరాలు వరుసగా బయటకు రానున్నాయి.