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- Krishnudu: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 విన్నర్ అతనే, తేల్చేసిన కృష్ణుడు.. అతనే ట్రోల్ చేయించడంటూ సంచలన కామెంట్
Krishnudu: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 విన్నర్ అతనే, తేల్చేసిన కృష్ణుడు.. అతనే ట్రోల్ చేయించడంటూ సంచలన కామెంట్
నటుడు కృష్ణుడు ఇటీవలే బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్ నుంచి ఎలిమినట్ అయ్యారు. ఆయన ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరో ప్రెడిక్ట్ చేశారు. టాప్ 5 కంటెస్టెంట్ల పేర్లు చెప్పారు. అలాగే ట్రోల్స్ పై రియాక్ట్ అయ్యారు.
రెండో వారంలోనే బిగ్ బాస్ 10 నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన కృష్ణుడు
నటుడు కృష్ణుడు బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి వెళ్లి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన రెండు వారాల్లోనే హౌజ్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. హౌజ్లో తానేంటో చూపిస్తానని చెప్పిన ఆయన అనూహ్యంగా ఎలిమినేట్ అయ్యారు. అయితే హౌజ్లోకి వెళ్లిన ఆయన సరైన ఆట ఆడలేదు. కంటెంట్ ఇవ్వలేకపోయారు. దీంతో ఎలిమినేట్ కావాల్సి వచ్చింది. ఎలిమినేషన్ అనంతరం ఏసియానెట్తో మాట్లాడుతూ ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరో తేల్చి చెప్పాడు. అలాగే టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు ఎవరనేది వెల్లడించారు. దీనికితోడు తనకి వ్యతిరేకంగా ట్రోల్స్ జరిగిన నేపథ్యంలో ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
త్రిగుణ్ ఈ సీజన్ విన్నర్
కృష్ణుడు మాట్లాడుతూ, ఈ సీజన్లో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ త్రిగుణ్కి ఉందని చెప్పాడు. తన ఆటతీరు, తన అగ్రెషన్, ప్రవర్తన అన్నీ చూస్తే త్రిగుణ్ విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. ఇక బిగ్ బాస్లో తనలోని మరో యాంగిల్ని చూపించాలనుకున్నాడట. వినాయకుడు సినిమాతో అంతా అమాయకుడు అనుకుంటున్నారని, తనలో ఇంకా చాలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఫన్ యాంగిల్ కూడా ఉందని, ఫ్యామిలీ యాంగిల్ కూడా ఉందని ఇవన్నీ చూపించాలనుకున్నాను, కానీ అనుకోకుండా ఎలిమినేట్ అయ్యానని తెలిపారు. ఎలిమినేట్ కావడం పట్ల తనకు ఎలాంటి అసంతృప్తి లేదని, తన తప్పిదం వల్లే ఎలిమినేట్ అయినట్టు చెప్పారు. ఫుడ్ విషయంలో, స్వీట్స్ విషయంలో ఇబ్బంది పడ్డానని, దీని కారణంగా హెడెక్ వచ్చేదని, ఆటపై ఫోకస్ పెట్టలేకపోయానని తెలిపారు.
ట్రోల్స్ పై కృష్ణుడు కౌంటర్.. చేయించింది అతనే
బిగ్ బాస్ షోకి వెళితే స్వీట్స్ కంట్రోల్ చేయగలను అనుకున్నానని, కానీ చేయలేకపోయానని, ఒకేసారి తగ్గించడంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదన్నారు. అలాగే నిద్ర కూడా సరిగా లేదని, తనకు లైట్స్ ఉంటే నిద్ర రాదని, కానీ హౌజ్లో లైట్ ఉండటంతో నిద్ర పోయేవాడిని కాదని, ఆ ప్రభావంతో తలనొప్పితో బాధపడినట్టు చెప్పారు. దీన్నే అలుసుగా తీసుకొని తనని కొందరు ట్రోల్ చేశారని చెప్పారు. హౌజ్లో ఉన్న ఒక కంటెస్టెంట్ తనని టార్గెట్ చేయించాడని, తన పీఆర్ టీమ్తోనే ఇదంతా చేయించాడని, తనని బ్యాడ్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడని, దారుణంగా కామెంట్లు పెట్టారని వెల్లడించారు. తాను అమాయకుడిని కాదని, తాను తలచుకుంటే వాళ్లని కూడా ట్రోల్ చేయగలను, కామెంట్లు పెట్టగలను అని తెలిపారు. వారిలా చిల్లరగా తాను బిహేవ్ చేయలేనని చెప్పారు.
బిగ్ బాస్ 10 టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు వీరే
ఇక బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో దేబ్జానీ బాగా నచ్చిందని, అలాగే సింగర్ ఝాన్సీ కూడా ఆడేవారని. దేబ్జానీ తనని పాండాగా కామెంట్ చేసిందని, అభిమానంతోనే ఆమె అలా చెప్పిందని వెల్లడించారు. ఈ సీజన్ టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు ఎవరనేది చెబితే, త్రిగుణ్, రోహిత్, అమన్, ముఖేష్ గౌడ, ఝాన్సీ లకు ఛాన్స్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నట్టు తెలిపారు. ఇక హౌజ్లో కొంత స్క్రిప్ట్ ఉంటుందని, దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే ఆర్టిస్ట్ లు కొందరు ఫేక్గా, స్క్రీప్టెడ్గా రియాక్ట్ అవుతారు, కంటెంట్ ఇవ్వడం కోసం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు అని తెలిపారు. బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్లడం తనకు ప్లస్సే అని, అదొక కొత్త ఎక్స్ పీరియెన్స్ అని చెప్పాడు కృష్ణుడు.