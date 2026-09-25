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- ANR: నా బర్త్ డేకి చిరంజీవి సినిమా రిలీజ్ చేయొద్దు, అతడిని పట్టుకోవడం కష్టం.. ఏఎన్నార్ ఎందుకు అలా అన్నారు
ANR: నా బర్త్ డేకి చిరంజీవి సినిమా రిలీజ్ చేయొద్దు, అతడిని పట్టుకోవడం కష్టం.. ఏఎన్నార్ ఎందుకు అలా అన్నారు
తన పుట్టిన రోజున చిరంజీవి సినిమా రిలిజ్ చేయొద్దు అని ఏఎన్నార్ అన్నారు. అసలు ఏఎన్నార్ ఎందుకు అలా అన్నారు, చిరంజీవి నటించిన ఆ సినిమా ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ చాలా స్లోగా ప్రారంభం అయింది. వరుసగా సినిమాలు చేసేవారు కానీ క్రేజ్ అంత ఈజీగా రాలేదు. ఒక్కో సినిమా చేస్తూ తన రేంజ్ పెంచుకుంటూ నిర్మాతలు , దర్శకుల దృష్టిలో పడ్డారు. ఖైదీ తర్వాత ఏం జరిగిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. చిరంజీవి స్టార్ కాకముందే చాలా మంది దిగ్గజ హీరోల కంట్లో పడ్డారు.
మొగుడు కావాలి మూవీ
మొగుడు కావాలి అనే మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. అప్పటికే చిరంజీవి కొన్ని సినిమాలు చేశారు. హిట్లు కొట్టారు. 1980లో మొగుడు కావాలి రిలీజ్ అయింది. అప్పటికి చిరంజీవి కాస్త గుర్తింపు ఉంది. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతున్న చోటే అక్కినేని నాగేశ్వర రావు గారి పిల్ల జమిందార్ షూటింగ్ కూడా జరుగుతోంది. ఈ విషయాలని తమ్మారెడ్డి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేశారు.
చిరంజీవిని మీరు పట్టుకోలేరు
ఓ రోజు ఏఎన్నార్ గారు మా సెట్ కి వచ్చారు. చిరంజీవిని చూసి ఈ కుర్రాడు చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడయ్యా. ఎంత పెద్ద హీరో అవుతాడు అంటే భవిష్యత్తులో మీరెవరూ అతడిని పట్టుకోలేరు అని అన్నారు. ఆయన మాటలే తర్వాత నిజం అయ్యాయి. చిరంజీవి స్టార్ కాకముందే ఆయన స్టామినాని ఏఎన్నార్ అంచనా వేశారు అని తమ్మారెడ్డి తెలిపారు.
సెట్ అడిగితే ఇవ్వనని చెప్పిన ఏఎన్నార్
ఏఎన్నార్ గారి పిల్ల జమిందార్ షూటింగ్ కోసం ఓ సెట్ వేశారు. 1980లోనే ఆ సెట్ కి 10 లక్షలు ఖర్చయింది. సెట్ చాలా బావుంది. తన మూవీ షూటింగ్ పూర్తయ్యాక ఆ సెట్ ని రెంట్ కి ఇవ్వాలని ఏఎన్నార్ భావించారు. పెద్ద సినిమా అయితే కచ్చితంగా 50 వేలు రెంట్ ఇస్తారు. తమ్మారెడ్డికి ఆ సెట్ నచ్చి వెళ్లి ఏఎన్నార్ ని అడిగారట. ఏఎన్నార్ మొహమాటం లేకుండా ముఖం మీదే ఇవ్వను అని చెప్పేశారు. ఎందుకు ఇవ్వనన్నారో కారణం కూడా చెప్పారు. నువ్వు చేస్తున్నది చిన్న సినిమా. చిన్న బడ్జెట్. నీ సినిమాకి 50 వేలు రెంట్ కట్టి సెట్ తీసుకోకూడదు. అంత ఖర్చు నువ్వు పెట్టకూడదు. అది నీ సినిమాకే నష్టం. ఒక వేళ ఇస్తే నీకు 10 వేలకు ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత అడిగేవాళ్ళు కూడా అదే ధరకు అడుగుతారు. కాబట్టి ఇవ్వను అని చెప్పినట్లు ఏఎన్నార్ అన్నారు. సరే ఒక పని చేద్దాం. నా సినిమాకు వాడిన సెట్ సామగ్రి ఉంది. వాటిలో నీకు కావలసింది సెలెక్ట్ చేసుకుని డిజైన్ చేసి ఇవ్వు. నీకు 10 వేల ఖర్చుతో నేను సెట్ నిర్మించి ఇస్తాను అని ఏఎన్నార్ అన్నారు. దానికి ఒకే చెప్పాను.
నా పుట్టిన రోజున చిరంజీవి సినిమా రిలీజ్ చేయొద్దు
మరుసటి రోజు ఉదయం మా అందరికంటే ముందే ఆయన లొకేషన్ కి వచ్చి సెట్ వర్క్ చూస్తున్నారు. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మీరెందుకు సార్ వచ్చారు అని అడిగా. లేదు అది నా బాధ్యత అని ఏఎన్నార్ గారు దగ్గరుండి సెట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేలా చూశారు. సినిమాని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నావ్ అని అడిగారు. మీ పుట్టిన రోజుకు రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ అని చెప్పా. నా బర్త్ డేకి అస్సలు రిలీజ్ చేయకు. నా పుట్టినరోజున రిలీజ్ అయిన సినిమాలు అనీ ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి. ఇక నీ ఇష్టం అంటూ సరదాగా చెప్పారు. కానీ షూటింగ్ ఆలస్యం కావడంతో మొగుడు కావాలి చిత్రాన్ని ఏఎన్నార్ గారి బర్త్ డేకి రిలీజ్ చేయలేదు. కొన్ని వారాలు ఆలస్యంగా రిలీజ్ చేశాం. కానీ మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినట్లు తమ్మారెడ్డి పేర్కొన్నారు.