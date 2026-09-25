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- Taapsee Pannu: హీరో పెళ్ళానికి నచ్చలేదని తాప్సీని సినిమా నుంచి తీసేశారు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన
Taapsee Pannu: హీరో పెళ్ళానికి నచ్చలేదని తాప్సీని సినిమా నుంచి తీసేశారు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన
Taapsee Pannu: ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో తనకు ఎదురైన షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని పంచుకున్నారు తాప్సీ. హీరో పెళ్లానికి తాను నచ్చలేదని సినిమా నుంచి తీసేశారట. తాజాగా ఈ విషయం చెప్పి షాకిచ్చింది తాప్సీ.
ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలోని అనుభవాలను పంచుకున్న తాప్సీ
బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన కొన్ని చేదు అనుభవాలను తాజాగా పంచుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రావడం ఎంత కష్టమో, వచ్చిన ఛాన్స్ను చివరి వరకు నిలబెట్టుకోవడం కూడా అంతే కష్టమని ఆమె మాటలు మరోసారి నిరూపిస్తున్నాయి. డేట్స్ అన్నీ లాక్ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక సినిమా నుంచి తనను తీసేశారని తాప్సీ చెప్పారు. అయితే, దానికి వాళ్లు చెప్పిన కారణం విని ఆమె షాక్ అయ్యారట. నయన్దీప్ రక్షిత్తో జరిగిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో తాప్సీ తన బాలీవుడ్ అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు తాప్సీ.
ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండానే సినిమా నుంచి తీసేశారు
తాను నటించాల్సిన ఒక సినిమాకు ముందే డేట్స్ ఇచ్చేశారట తాప్సీ. కానీ, తర్వాత ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండానే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తనను తప్పించారని చెప్పారు. ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉంటుందా అని అప్పట్లో తనకు చాలా అనుమానాలు వచ్చాయన్నారు. తనను సినిమా నుంచి తీసేయడానికి హీరోనే కారణం అని ఆమెకు తెలిసింది. కానీ, అసలు రీజన్ ఏంటనేది మాత్రం ఎవరూ చెప్పలేదు. ఆ టైమ్లో తన మదిలో చాలా ప్రశ్నలు మెదిలాయని తాప్సీ గుర్తుచేసుకున్నారు. బహుశా హీరోకి తన ప్లేస్లో వేరే హీరోయిన్ కావాలేమో, లేక వేరే వాళ్లతో అతనికి ఎక్కువ చనువు ఉందేమో అని రకరకాలుగా ఊహించుకున్నారట.
హీరో పెళ్లానికి నచ్చలేదని తాప్సీని తీసేశారట
అయితే, ఈ విషయానికి సంబంధించి తాప్సీ చెప్పిన మరో మాట ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. తనను సినిమా నుంచి తీసేయడానికి వాళ్లు చెప్పిన కారణాల్లో ఒకటైతే మరీ చెత్తగా ఉందని ఆమె అన్నారు. "హీరో భార్యకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదట" అని తనకు చెప్పారని తాప్సీ రివీల్ చేశారు. అసలు ఆమెకు తానెందుకు నచ్చాలో ఇప్పటికీ తనకు అర్థం కాలేదని తాప్సీ అన్నారు. అయితే ఇది ఏ సినిమా, ఆ హీరో ఎవరనేది తాప్సీ వెల్లడించలేదు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చిన రోజుల్లో ఎదురైన మరో అనుభవాన్ని కూడా పంచుకున్నారు. కొన్ని సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు, అవి తెరపై అవసరానికి మించి శృంగారభరితంగా కనిపిస్తాయని అప్పట్లో తనకు తెలియదన్నారు. షూటింగ్ టైమ్లో ఆ సీన్ను చాలా అందంగా తీస్తున్నారని అనుకున్నా, ఫైనల్ ఔట్పుట్ చూశాక మాత్రం దాన్ని అనవసరంగా వల్గర్గా చూపించారని తనకు అనిపించిందని తాప్సీ వివరించారు.
ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో అన్నీ గుడ్డిగా నమ్మేదాన్ని
ఇండస్ట్రీ గురించి పెద్దగా అనుభవం లేకపోవడం వల్ల, చుట్టుపక్కల వాళ్లు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని నమ్మేదాన్ని అని ఆమె చెప్పారు. "అందరూ ఇలాగే చేస్తారు" అని వాళ్లు అన్నప్పుడు, తాను వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి బహుశా తనకే ఈ విషయాలు తెలియవేమో అని సరిపెట్టుకునేదాన్ని అని తాప్సీ అన్నారు. కానీ, కొన్ని విషయాలు సినిమాలో కచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని ఆ తర్వాత తనకు అర్థమైందని చెప్పారు. గ్లామర్గా కనిపించడం, మితిమీరిన శృంగారం.. ఈ రెండూ ఒకటే కాదని తాప్సీ స్పష్టం చేశారు. సినిమాలో గ్లామరస్గా కనిపించినంత మాత్రాన, సీన్స్ను అనవసరంగా వల్గర్గా చూపించాల్సిన పనిలేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇక కెరీర్ విషయానికొస్తే, తాప్సీ పన్ను రీసెంట్గా నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజైన 'గాంధారి' సినిమాలో కనిపించారు. ఒకప్పుడు తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ అమ్మడు ఇప్పుడు టాలీవుడ్కి దూరంగా ఉంటోంది.