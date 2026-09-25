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- Divya Bharathi: ఇండస్ట్రీలో నేను చేసిన అతిపెద్ద తప్పు అదే.. అసలు నిజం చెప్పిన హీరోయిన్!
Divya Bharathi: ఇండస్ట్రీలో నేను చేసిన అతిపెద్ద తప్పు అదే.. అసలు నిజం చెప్పిన హీరోయిన్!
హీరోయిన్ దివ్య భారతి తన కెరీర్ తొలినాళ్ల గురించి ఓపెన్ అయ్యారు. 'బ్యాచిలర్' సినిమా తర్వాత అవకాశాలు వాటంతట అవే వస్తాయని అనుకోవడమే తాను చేసిన పెద్ద తప్పు అని ఆమె చెప్పారు.
Divya Bharathi
తమిళ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని, ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో వరుస సినిమాలు చేస్తున్న నటి దివ్య భారతి. తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ మొదట్లో జరిగిన విషయాలను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో తాను చేసిన అతిపెద్ద తప్పు ఏంటో బయటపెట్టారు.
హీరోయిన్గా ఛాన్స్
సౌత్లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న దివ్య భారతి మొదట్లో మోడలింగ్ రంగంలో ఉండేవారు. ఆ తర్వాత 2017లో వచ్చిన 'ముప్పరిమానం' (Mupparimaanam) సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు. ఆ తర్వాత సినిమాకే హీరోయిన్గా ఛాన్స్ కొట్టేశారు.
వరుసగా సినిమాలు
దివ్య భారతి హీరోయిన్గా పరిచయమైన సినిమా 'బ్యాచిలర్' (Bachelor). ఈ సినిమాతోనే ఆమె తమిళ ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా తమిళంలోనే కాదు, సౌత్ ఆడియన్స్ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఆ తర్వాత దివ్య భారతి 'మహారాజ' (Maharaja), 'కింగ్స్టన్' (Kingston) సినిమాల్లో నటించారు. వీటితో పాటు తెలుగులోనూ వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నారు.
ఇండస్ట్రీలో నేను చేసిన పెద్ద తప్పు ఇదే
తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ స్టార్టింగ్ రోజుల గురించి దివ్య భారతి మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రీలో తాను చేసిన పెద్ద తప్పు గురించి ఓపెన్ అయ్యారు. "నేను చేసిన అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే.. సరైన కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోకపోవడం. 'బ్యాచిలర్' సినిమా హిట్ అయ్యాక, అవకాశాలు వాటంతట అవే నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాయని నేను అనుకున్నాను" అని ఆమె చెప్పారు.
ఎలాంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు
"అది నా టాలెంట్ మీద ఉన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. ఇండస్ట్రీ ఇలాగే పనిచేస్తుందని నేను నిజంగానే నమ్మాను" అని ఆమె అన్నారు. తనకు ఎలాంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. అందుకే అవకాశాలు రావాలంటే మనమే వెళ్లి జనాలను కలవాలని, కొత్త కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోవాలని మొదట్లో తనకు అర్థం కాలేదని దివ్య భారతి చెప్పారు.
చాలా టైమ్ వేస్ట్ చేశానని అనిపిస్తుంది
"మంచి అవకాశాలు వస్తాయని నేను ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, నేను చాలా టైమ్ వేస్ట్ చేశానని అనిపిస్తుంది. దాని వల్లే నా సినిమా జర్నీ కూడా లేట్ అయింది" అని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్తో పాటు సరైన కాంటాక్ట్స్, అవకాశాల కోసం మనమే ప్రయత్నించడం కూడా చాలా ముఖ్యం అని దివ్య భారతి మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.