- Home
- Entertainment
- మగాడితో నా అవసరం ఇదే.. ఒంటరిగా ఉండటమే ఇష్టం.. చిరంజీవి హీరోయిన్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్
మగాడితో నా అవసరం ఇదే.. ఒంటరిగా ఉండటమే ఇష్టం.. చిరంజీవి హీరోయిన్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్
స్టార్ హీరోయిన్ టబు చిరంజీవితో `అందరివాడు` చిత్రంలో నటించింది. ఆమె పెళ్లిపై అదిరిపోయే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. మగాడితో తనకు ఉన్న అవసరం ఏంటో ఓపెన్గా చెప్పింది.
తెలుగులోకి మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్న టబు
హీరోయిన్ టబు తెలుగులో నటించింది చాలా తక్కువ. మొత్తంగా ఒక తొమ్మిది సినిమాలు చేసింది. చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, బాలకృష్ణ వంటి స్టార్ హీరోలతో రొమాన్స్ చేసింది. ఇటీవల కాలంలో అల్లు అర్జున్ `అల వైకుంఠపురములో` చిత్రంలో మదర్ రోల్ చేసింది. అయితే తెలుగులో చాలా సెలక్టీవ్గా చేసింది. చాలా వరకు విజయాలు అందుకుంది. ఇప్పుడు చాలా గ్యాప్తో మళ్లీ టాలీవుడ్లో మూవీ చేయబోతుందట. నాగార్జున కొత్త సినిమాలో టబు నటిస్తుందని సమాచారం. అలాగే విజయ్ సేతుపతి, పూరీ జగన్నాథ్ కాంబోలో వస్తున్న `స్లమ్ డాగ్` చిత్రంలోనూ ఆమె నటిస్తుంది.
పెళ్లిపై చిరంజీవి హీరోయిన్ కామెంట్
ఇదిలా ఉంటే చిరంజీవి హీరోయిన్ టబుకి సంబంధించిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పెళ్లి, మగాడి అవసరానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది. పెళ్లి అవసరం తనకు లేదని చెప్పింది టబు. తాను ఒంటరిగానే ఉండేందుకు ఇష్టపడుతుందట. బెడ్పై కలిసి పడుకోవడానికి తప్పితే, మగాడితో తనకు మరే అవసరం లేదని చెప్పింది.
వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకే ప్రయారిటీ ఇస్తాను- టబు
అంతేకాదు తన 52ఏళ్ల వయసులో తన స్వాతంత్య్రం విషయంలో రాజీపడలేనని గ్రహించినట్టు చెప్పింది. మనిషి పరిపూర్ణతకు వివాహం ఒక అవసరం అని తాను ఇప్పుడు భావించడం లేదని, తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు ప్రయారిటీ ఇస్తానని చెప్పింది. `నా వృత్తిని నేను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను. నన్ను ఎవరూ రక్షించాల్సిన అవసరం లేని జీవితాన్ని నేను నిర్మించుకున్నాను. ఒంటరిగా ఉండటం అనేది ఒక వెయిట్ చేసే గది కాదు. అది నా సొంత నిర్ణయం` అని వెల్లడించింది టబు.
పెళ్లికి దూరంగా టబు
ప్రస్తుతం టబు కామెంట్స్ ఇంటర్నెట్ ని షేక్ చేస్తున్నాయి. ఓ హీరోయిన్ ఇలాంటి బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇది మహిళల స్వేచ్ఛకి నిదర్శనంగా చెప్పొచ్చు. అదే సమయంలో వారి ఎదుగుదలని కూడా ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే టబు 55ఏళ్లు వచ్చినా ఒంటరిగానే ఉంది. పెళ్లికి దూరంగా ఉంది. అయితే టబు గతంలో నాగార్జునతో ప్రేమలో పడిందని, అలాగే అజయ్ దేవగన్తోనూ రిలేషన్ లో ఉందనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అవి ఇప్పటికీ రూమర్లుగానే మిగిలిపోయాయి.
టబు తెలుగు సినిమాలు
టబు తెలుగులో చిరంజీవితో `అందరివాడు` చిత్రంలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. నాగార్జునతో `నిన్నే పెళ్లాడతా`, `ఆవిడా మా ఆవిడే`, వెంకటేష్తో `కూలీ నెం 1`, బాలకృష్ణతో `చెన్నకేశవ రెడ్డి`, `పాండు రంగడు`తోపాటు `ఇది సంగతి` అనే చిత్రాలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. నాగ్కి మంచి ఫ్రెండ్ కూడా. పర్సనల్ విషయాలు కూడా ఆయనతో పంచుకుంటుంది టబు.