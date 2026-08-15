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- Trisha: సీఎం విజయ్కు సెల్యూట్ చేసిన త్రిష, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో హీరోయిన్ ఫోటోలు వైరల్
Trisha: సీఎం విజయ్కు సెల్యూట్ చేసిన త్రిష, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో హీరోయిన్ ఫోటోలు వైరల్
Trisha: చెన్నైలోని జార్జ్ ఫోర్ట్లో జరిగిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో నటి త్రిష పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో త్రిష
దేశవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఉత్సాహంగా జరుగుతున్నాయి. రాజధానుల నుంచి రాష్ట్రాల వరకు అన్నిచోట్లా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమిళనాడులో కూడా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఈరోజు ఘనంగా జరిపారు. ఈ వేడుకలకు హాజరైన నటి త్రిష, ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు సెల్యూట్ చేసి అభివాదం తెలిపారు.
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పార్టీ గెలిచిన తర్వాత, ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎస్. జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక జరుగుతున్న తొలి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుక ఇది. చెన్నైలోని సెయింట్ జార్జ్ ఫోర్ట్లో సీఎం విజయ్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి ప్రసంగించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక జరుగుతున్న మొదటి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం కావడంతో, ఈ కార్యక్రమంపై రాజకీయ వర్గాల్లో, ప్రజల్లో మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రత్యేక ఆకర్శణగా హీరోయిన్
ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు త్రిష తన తల్లితో కలిసి హాజరయ్యారు. వేదికపై విజయ్ తల్లిదండ్రులు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్, శోభ పక్కన త్రిష కూర్చున్నారు. వేదికపైకి వచ్చిన త్రిషను శోభ నవ్వుతూ పలకరించారు.
ఎన్నికల్లో విజయ్ గెలిచిన తర్వాత త్రిష ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతేకాకుండా, విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కార్యక్రమానికి కూడా ఆమె హాజరయ్యారు. అందుకే ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో త్రిష కనిపించడం అభిమానుల, రాజకీయ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.