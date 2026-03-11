- Home
Kritika Kamra Wedding: హీరోయిన్ తో స్పోర్ట్స్ యాంకర్ పెళ్లి.. సినీ తారలు, క్రికెటర్ల సందడి చూశారా
నటి కృతిక కమ్రా, క్రికెట్ హోస్ట్ గౌరవ్ కపూర్ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. బుధవారం వీరి వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లికి బాలీవుడ్, క్రికెట్ రంగానికి చెందిన ఎందరో సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. మలైకా అరోరా నుంచి సోహా అలీ ఖాన్ వరకు ఈ వేడుకలో మెరిశారు.
17
Image Credit : instagram
నేహా ధూపియా
కృతిక కమ్రా, గౌరవ్ కపూర్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు నేహా ధూపియా తన భర్త అంగద్ బేడీతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ ఫంక్షన్లో మలైకా అరోరా కూడా కనిపించారు.
27
Image Credit : instagram
యువరాజ్ సింగ్
క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ కూడా కృతిక, గౌరవ్ పెళ్లికి తన కుటుంబంతో కలిసి వచ్చారు. భార్య, నటి హేజల్ కీచ్, పిల్లలతో కలిసి ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. ఈ వేడుకలో రియా చక్రవర్తి కూడా కనిపించారు.
37
Image Credit : instagram
అమృతా అరోరా
కృతిక కమ్రా, గౌరవ్ కపూర్ పెళ్లికి అమృతా అరోరా కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె తన భర్త షకీల్ లడక్తో కలిసి కెమెరాలకు పోజులిచ్చారు.
47
Image Credit : instagram
సోహా అలీ ఖాన్
కృతిక కమ్రా, గౌరవ్ కపూర్ పెళ్లిలో సోహా అలీ ఖాన్, అన్యా సింగ్ కూడా మెరిశారు. చీరకట్టులో ఈ ఇద్దరు నటీమణులు చాలా అందంగా కనిపించారు.
57
Image Credit : instagram
జహీర్ ఖాన్
క్రికెటర్ జహీర్ ఖాన్ తన భార్య, నటి సాగరిక ఘట్గేతో కలిసి కృతిక, గౌరవ్ పెళ్లిలో కనిపించారు. ఈ జంట ఫొటోగ్రాఫర్లకు చాలా పోజులిచ్చారు.
67
Image Credit : instagram
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్
కృతిక కమ్రా, గౌరవ్ కపూర్ పెళ్లికి క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, నటుడు ఫర్హాన్ అక్తర్ కూడా వచ్చారు. ఇద్దరూ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు.
77
Image Credit : instagram
మసాబా గుప్తా
ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మసాబా గుప్తా కూడా తన భర్తతో కలిసి కృతిక, గౌరవ్ పెళ్లికి హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో పూజా గౌర్ కూడా కనిపించారు.
