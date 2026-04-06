Top Cinema Song: 93 కోట్ల వ్యూస్తో యూట్యూబ్ని ఊపేస్తున్న పాట ఇదే.. తెలుగులోనే నెం 1, వింటే ఊగిపోవాల్సిందే
అల్లు అర్జున్ సినిమాలోని పాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్ని ఊపేస్తుంది. తెలుగు సినిమా పాటల్లోనే ఇది అత్యధిక వ్యూస్ని సాధించడం విశేషం. ఆ పాట వింటే మాత్రం మీరు కూడా ఊగిపోవాల్సిందే.
అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన తెలుగు సినిమా పాట
సినిమా పాటల విషయంలో పోటీ గట్టిగా ఉంటోంది. సోషల్ మీడియా వచ్చాక వీటి వ్యూస్పై చర్చ నడుస్తోంది. మా హీరో సినిమా పాట ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించిందంటే, మా హీరో పాటని ఎక్కువగా చూశారంటూ అభిమానులు, అటు మేకర్స్ ప్రకటిస్తున్నారు. మరి జెన్యూస్గా యూట్యూబ్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన తెలుగు సినిమా పాట ఏంటో తెలుసా? దాన్ని ఏకంగా దాదాపు 93కోట్ల వ్యూస్ని సాధించడం విశేషం. అదే `బుట్టబొమ్మ`(Butta Bomma) పాట. ఇది తెలుగు సినీ సంగీత చరిత్రలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన పాటలలో ఒకటిగా నిలిచింది. సుమారు 937 మిలియన్ వ్యూస్ను సాధిస్తూ, యూట్యూబ్లో అత్యధికంగా వీక్షించబడిన తెలుగు సినిమా పాటగా ఇది అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది.
బుట్టబొమ్మ పాట తెలుగులోనే టాప్
`అల వైకుంఠపురములో`(Ala Vaikunthapurramuloo) సినిమాలో ఉన్న ఈ పాట విడుదలైన వెంటనే ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన స్పందనను అందుకుంది. ఇది ఆరేళ్ల క్రితమే విడుదలైంది. ఈ పాట సక్సెస్లో కీలకపాత్ర పోషించింది అల్లు అర్జున్( Allu Arjun) స్టైలిష్ డ్యాన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. ఆయన తనదైన స్టెప్స్, ముఖ్యంగా హుక్ స్టెప్, ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ స్టెప్స్ ఈజీగా ఫాలో అయ్యే విధంగా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. టిక్టాక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో లక్షలాది మంది ఈ స్టెప్స్ను రీక్రియేట్ చేయడం వల్ల `బుట్టబొమ్మ` పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.
థమన్ మ్యూజిక్, ఆర్మాన్ గాత్రం హైలైట్
పాటలో హీరోయిన్గా కనిపించిన పూజ హెగ్దే(Pooja Hegde) తన అందంతోపాటు అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ పాటకు మరింత గ్లామర్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ గీతానికి సంగీతం అందించిన థమన్ (Thaman S) తన మెలోడీతో పాటను సూపర్ హిట్గా మార్చారు. సింపుల్ అయినా క్యాచీ ట్యూన్ ప్రతి ఒక్కరి నోట పాడుకునేలా చేసింది. గాయకుడు అర్మాన్ (Armaan Malik) తన మధురమైన స్వరంతో పాటకు జీవం పోశారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి పాటని రాశారు. లిరిక్స్లోని సరళత, ప్రేమ భావాన్ని అందంగా వ్యక్తపరచడం వల్ల ఈ పాట యూత్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది.
గ్లోబల్ వైడ్గా `బుట్టబొమ్మ` ట్రెండింగ్
దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ (Trivikram Srinivas) తన ప్రత్యేక శైలితో ఈ పాటను విజువల్గా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. పాటలోని సెట్స్, కాస్ట్యూమ్స్, సినిమాటోగ్రఫీ అన్నీ కలిసి ప్రేక్షకులకు ఒక విజువల్ ఫీస్ట్లా అనిపించాయి. `బుట్టబొమ్మ` పాట కేవలం ఒక సినిమా పాటగా మాత్రమే కాకుండా ఒక గ్లోబల్ ఫెనామెనన్గా మారింది. విదేశాల్లో కూడా ఈ పాటకు విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది. వివిధ దేశాల్లోని డ్యాన్స్ గ్రూప్స్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు ఈ పాటకు తమ స్టైల్లో డ్యాన్స్ వీడియోలు చేయడం ద్వారా ఇది మరింతగా పాపులర్ అయ్యింది.
బుట్టబొమ్మకి 937 మిలియన్ వ్యూస్
ఈ పాట విజయం వెనుక ఉన్నది అందరి కృషి. అద్భుతమైన సంగీతం, ఆకట్టుకునే లిరిక్స్, స్టైలిష్ డ్యాన్స్, విజువల్ గ్రాండియర్ ఇలా అన్నీ కలిసి `బుట్టబొమ్మ` పాటని ఒక క్లాసిక్ హిట్గా నిలబెట్టాయి. 937 మిలియన్ వ్యూస్తో ఈ పాట భవిష్యత్తులో కూడా ఒక మైలురాయిగా నిలిచి, తెలుగు సినీ సంగీతానికి గర్వకారణంగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. అయితే ఈ పాట ఇంతటితో ఆగడం లేదు. మున్ముందు మరిన్ని మైల్ స్టోన్స్ ని సాధించబోతుందని చెప్పొచ్చు. త్వరలోనే ఇది ఒక బిలియన్ వ్యూస్ని దాటబోతుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.