- Narrow Escape: చావు అంచుల వరకు వెళ్లొచ్చిన ఆరుగురు స్టార్లు, ఆ హీరోయిన్ కూడా.. అతడికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు
మృత్యువు అంచులదాకా వెళ్లి వచ్చిన సినీ తారలు
రీసెంట్గా సల్మాన్ ఖాన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో, సినిమా షూటింగ్లప్పుడు చావుకు చాలా దగ్గరగా వెళ్లానని చెప్పాడు. సల్మాన్తో పాటు అక్షయ్ కుమార్ నుంచి హృతిక్ రోషన్ వరకు చాలామందికి ఇలాంటి అనుభవాలున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. సల్మాన్ ఖాన్
'తేరే నామ్' సినిమా షూటింగ్లో సల్మాన్ ఖాన్కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఓ సీన్లో భాగంగా అతను రైలు పట్టాలపై నడవాల్సి వచ్చింది. కానీ, బ్యాలెన్స్ తప్పడంతో రైలు అతనికి అత్యంత సమీపం నుంచి దూసుకెళ్లింది. ఈ విషయాన్ని సల్మాన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా చెప్పాడు.
2. అక్షయ్ కుమార్
అక్షయ్ కుమార్ తన సినిమాల్లో చాలా స్టంట్స్ తనే చేస్తాడని అందరికీ తెలిసిందే. 'ఖిలాడియోం కా ఖిలాడి', 'సూర్యవంశీ' లాంటి సినిమాల షూటింగ్ టైంలో చాలాసార్లు భయంకరమైన ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఓసారి స్టంట్ చేస్తున్నప్పుడు అతని శరీరం రెండు ముక్కలు కాకుండా తృటిలో తప్పించుకుంది. ఈ విషయాన్ని అతను చాలా ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పాడు.
3. హృతిక్ రోషన్
'క్రిష్' సినిమా సెట్లో హృతిక్ రోషన్కు ఓ భయంకరమైన ప్రమాదం జరిగింది. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం అతను కేబుల్ వైర్ సాయంతో పైకి వెళ్లాడు. అయితే ఆ కేబుల్ తెగిపోవడంతో హృతిక్ దాదాపు 50 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందపడిపోయాడు. వెంటనే అతన్ని హాస్పిటల్లో చేర్చారు. కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది.
4. అమితాబ్ బచ్చన్
'కూలీ' సినిమా షూటింగ్ టైంలో అమితాబ్ బచ్చన్కు జరిగిన ప్రమాదం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. షూటింగ్లో భాగంగా పునీత్ ఇస్సార్ బలంగా పంచ్ ఇవ్వడంతో అమితాబ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత ఆయన్ని హాస్పిటల్లో చేర్చగా, 59 రోజుల పాటు చికిత్స తీసుకున్నారు.
5. సైఫ్ అలీ ఖాన్
'క్యా కెహనా' సినిమా సెట్లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఓ ప్రమాదకరమైన యాక్సిడెంట్ను ఎదుర్కొన్నాడు. ఓ సీన్లో అతను బైక్ నడపాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో సైఫ్ బైక్పై కంట్రోల్ కోల్పోయి కిందపడి ఓ పెద్ద రాయిని ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదం తర్వాత కొన్ని నెలల పాటు చికిత్స తీసుకున్నాడు.
6. ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్
'ఖాకీ' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ కూడా చావు అంచులదాకా వెళ్లొచ్చింది. షూటింగ్లో భాగంగా ఆమె ఓ జీపు నడపాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆ జీపు బ్యాలెన్స్ తప్పి బోల్తా పడటంతో ఆమె కిందపడిపోయింది. ఈ ప్రమాదం తర్వాత ఐశ్వర్య హాస్పిటల్లో చికిత్స తీసుకుంది.