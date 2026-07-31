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- Rashmika Injury: రష్మిక మందన్నకు ప్రమాదం, షూటింగ్ లో గాయపడ్డ నేషనల్ క్రష్.. ఇప్పుడెలా ఉందంటే?
Rashmika Injury: రష్మిక మందన్నకు ప్రమాదం, షూటింగ్ లో గాయపడ్డ నేషనల్ క్రష్.. ఇప్పుడెలా ఉందంటే?
Rashmika Injury: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నకు ప్రమాదం జరిగింది. షూటింగ్ లో డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ఆమె గాయపడినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయం తెలిసి రష్మిక, విజయ్ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇంతకీ ఆమెకు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?
రష్మిక మందన్నకు ప్రమాదం
రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ భార్య, స్టార్ హీరోయిన్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నకు ప్రమాదం జరిగింది. రష్మిక డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో గాయపడ్డట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయం తెలిసి.. ఆమె అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరుస సినిమాలతో నిత్యం బిజీగా ఉండే ఈ భామ, ఒక సినిమాకు సంబంధించి సాంగ్ షూట్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. .
అసలేం జరిగింది?
ప్రతి సినిమాలోనూ నటనతో పాటు డ్యాన్స్లో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపే రష్మిక, ఒక సినిమాలోని కష్టమైన డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఈ రిహార్సల్స్ జరుగుతున్న సమయంలో ఊహించని విధంగా ఆమె కాలు జారి పడటంతో కాలు బెణికి, నడుముకు కూడా తీవ్రమైన గాయమయినట్టు తెలుస్తోంది. గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో వెంటనే మూవీ టీమ్ ఆమెను వైద్యుల వద్దకు తరలించారు.
వైద్యుల సలహా - షూటింగ్లకు తాత్కాలిక బ్రేక్
రష్మికను పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె కోలుకోవడానికి కనీసం 6 వారాల పాటు (నెలన్నర) పూర్తి విశ్రాంతి అవసరమని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి శారీరక శ్రమ లేదా షూటింగ్లలో పాల్గొనకూడదని, విశ్రాంతి తీసుకుంటేనే గాయం త్వరగా తగ్గుతుందని హెచ్చరించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం రష్మిక చేతిలో పలు పాన్-ఇండియా చిత్రాలు, భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వైద్యుల సూచన మేరకు ఆమె తన రాబోయే సినిమాల షూటింగ్లకు తాత్కాలికంగా విరామం ప్రకటిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆమె నటిస్తున్న కొన్ని సినిమాల షూటింగ్ షెడ్యూల్స్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
కోలుకోవాలని అభిమానుల ప్రార్థనలు
రష్మిక గాయపడిన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "గెట్ వెల్ సూన్ రష్మిక" అంటూ నెటిజన్లు, విజయ, రష్మిక అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. ఆమె త్వరగా కోలుకుని, మళ్లీ మునుపటి ఉత్సాహంతో సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టి అలరించాలని కోరుకుంటున్నారు.