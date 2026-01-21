- Home
- Entertainment
- త్రిష ,కాజల్ తో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్లుగా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన, 8 మంది స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
త్రిష ,కాజల్ తో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్లుగా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన, 8 మంది స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
స్టార్ ఐకాన్లుగా మారకముందు, షాహిద్ కపూర్, దీపికా పదుకొణె లాంటి నటులు బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్లుగా తమ కెరీర్ ను మొదలుపెట్టారని మీకు తెలుసా? సైడ్ డాన్సర్స్ గా కెరీర్ ను మొదలు పెట్టి.. స్టార్స్ గా మారినవారు ఎవరంటే?
బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్లుగా కెరీర్ మొదలు పెట్టిన స్టార్స్..
చాలా మంది నటులు తమ కెరీర్ను వెలుగులకు దూరంగా, సినిమాల్లో లేదా మ్యూజిక్ వీడియోలలో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్లుగా మొదలుపెట్టారు. ఈ చిన్న పాత్రలు వాళ్లకు ఇండస్ట్రీలో అనుభవాన్ని, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ను, నటనలో నైపుణ్యాలను ఇచ్చాయి. ఆతరువాత వారు ఎదగడానికి అవకాశాలను అందించాయి.
కాజల్ అగర్వాల్
కాజల్ అగర్వాల్ సినీ ప్రయాణం 'క్యూన్...! హో గయా నా'లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా మొదలైంది. ఇది చిన్న పాత్రే అయినా, సినిమా సెట్స్ పనితీరును, కెమెరా డైనమిక్స్ను ఆమెకు పరిచయం చేసింది. ఆతరువాత ఆమె టాలీవుడ్ లో స్టార్ గా ఎదగడానికి ఆ అనుభవం ఉపయోగపడింది.
త్రిష కృష్ణన్
స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కూడా ఓ సినిమాలో సైడ్ డాన్సర్ గా కనిపించింది. ప్రశాంత్ హీరోగా నటించిన జోడి సినిమాలోని ఒక పాటలో ఆమె కనిపించారు, అది ఆమె తొలిరోజుల్లోని చిన్న పాత్రల్లో ఒకటి ఆతరువాత హీరోయిన్ గా స్టార్ డమ్ సంపాదించింది బ్యూటీ. 42 ఏళ్ల వయసులో కూడా హీరోయిన్ గా హవా చూపిస్తోంది త్రిష.
షాహిద్ కపూర్
షాహిద్ కపూర్ కొరియోగ్రాఫర్ షియామక్ దావర్ దగ్గర శిక్షణ పొందాడు. 'దిల్ తో పాగల్ హై', 'తాల్' లాంటి సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా కనిపించాడు. ఈ అనుభవం అతనికి నమ్మకాన్ని, క్రమశిక్షణను ఇచ్చి, నటుడిగా ఎదగడానికి సాయపడింది.
రణ్వీర్ సింగ్
స్టార్ హీరో కాకముందు, రణ్వీర్ సింగ్ 'కభీ ఖుషీ కభీ గమ్' లాంటి సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా పనిచేశాడు. ఈ అనుభవం.. అతనికి కెమెరా అంటే భయాన్ని లేకుండా చేసింది. నటుడిగా నిలబడటానికి, నమ్మకాన్నిపెంచుకోవడానికి సాయపడింది.
దీపికా పదుకొణె
దీపికా పదుకొణె నటిగా అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు మ్యూజిక్ వీడియోలు, చిన్న డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలలో కనిపించింది. డ్యాన్స్ నేపథ్యం ఆమెకు హావభావాలు, బాడీ లాంగ్వేజ్పై పట్టునిచ్చింది. ఇది ఆమెకు సినిమాల్లో రాణించడానికి సాయపడింది.
దియా మీర్జా
బాలీవుడ్లోకి రాకముందు దియా మీర్జా 'ఎన్ శ్వాస కాట్రే' లాంటి తమిళ సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా పనిచేసింది. సెట్స్, కొరియోగ్రఫీపై ఉన్న అవగాహన ఆమెకు స్క్రీన్ కాన్ఫిడెన్స్ను ఇచ్చింది.
అర్షద్ వార్సి
అర్షద్ వార్సి తన కెరీర్ను కొరియోగ్రాఫర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా మొదలుపెట్టాడు. డ్యాన్స్లో అనుభవం, టైమింగ్, హావభావాలపై పట్టు అతన్ని నటనలోకి తీసుకువచ్చాయి. బాలీవుడ్లో బహుముఖ హాస్యనటుడిగా నిలిపాయి.
సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్
హీరో కాకముందు, సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ ప్రొఫెషనల్ డ్యాన్స్ బృందాలతో కలిసి స్టేజ్ షోలలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. లైవ్ డ్యాన్స్ అనుభవం అతనిలో ఆత్మవిశ్వాసం, స్టామినా, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ను పెంచింది.