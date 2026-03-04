- Home
- Toxic Postponed: టాక్సిక్ రిలీజ్ వాయిదా, కొత్త డేట్ ఇదే.. బాక్సాఫీసు వద్ద `దురందర్ 2` ఊచకోత
Toxic Postponed: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా రిలీజ్ డేట్ మారింది. మార్చి 19న రావాల్సిన ఈ సినిమాను వాయిదా వేశారు.దీంతో `దురందర్ 2` లైన్ క్లీయర్ అయ్యింది. బాక్సాఫీసు వద్ద ఈ మూవీకి తిరుగే లేదని చెప్పొచ్చు.
టాక్సిక్ సినిమా రిలీజ్ వాయిదా
`కేజీఎఫ్ 2` లాంటి సంచలన మూవీ తర్వాత యష్ చాలా గ్యాప్ తీసుకొని చేసిన సినిమా `టాక్సిక్`. మహిళా దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, కియారా అద్వానీ వంటి హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారు. భారీ కాస్టింగ్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అందుకు సంబంధించిన భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. యష్ అభిమానులు కూడా సినిమా కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిమానులకు, సినీ వర్గాలకు షాక్ ఇచ్చింది టీమ్. రిలీజ్ని వాయిదా వేశారు.
టాక్సిక్ కొత్త రిలీజ్ డేట్.. వాయిదాకి కారణం
మార్చి 19కి బదులుగా జూన్ 4న 'టాక్సిక్' సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని యశ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వెల్లడించారు. చిత్ర బృందం సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. అదే రోజున రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్-2' వస్తుండటంతో పోటీని నివారించేందుకే 'టాక్సిక్' వెనక్కి తగ్గిందనే ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీని వాయిదా వేయడానికి కారణం వేరే ఉంది. సినిమాని కన్నడతోపాటు, ఇంగ్లీష్ బాషలోనూ రూపొందించారు. అంతర్జాతీయంగా ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగాలేవు. మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం జరుగుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ని టార్గెట్ చేసుకుని రూపొందిన ఈ మూవీని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని, ఈ అనుకోని సంఘటనల కారణంగా సినిమాని వాయిదా వేస్తున్నట్టు చిత్ర బృందం వెల్లడించింది.
టాక్సిక్ వర్సెస్ దురందర్ 2
యశ్ 'టాక్సిక్', రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్-2' మార్చి 19న ఒకే రోజు రిలీజ్ అవుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుందని అందరూ భావించారు. 'ధురంధర్' మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
టాక్సిక్ కి భారీ హైప్.. దురందర్ 2 గట్టి పోటీ
ఇదిలా ఉండగా, 'టాక్సిక్' చిత్రబృందం మార్చి 8న మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే రిలీజైన 'టాక్సిక్' టీజర్, పోస్టర్లు దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. 'తబాహి' పాట కూడా మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. మార్చి 3న హోలీ సందర్భంగా 'ధురంధర్-2' ట్రైలర్ వస్తుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది, కానీ రాలేదు. ఆ వెంటనే 'టాక్సిక్' టీమ్ తమ ట్రైలర్ డేట్ను ప్రకటించింది. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో బెంగళూరులోనే ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగనుంది.
దురందర్ 2కి తిరుగేలేదు
అయితే ఈ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి విడుదలయితే బాక్సాఫీసు వద్ద పోరు గట్టిగా ఉంటుందని, రెండు సినిమాలకు కలెక్షన్ల దెబ్బ ఉంటుందని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పోటీ లేదు. `దురందర్ 2`కి లైన్ క్లీయర్ అయ్యింది. సింగిల్గానే ఈ మూవీ రాబోతుంది. ఇప్పటికే మొదటి భాగం సంచలన విజయం సాధించడంతో ఇప్పుడు ఈ మూవీకి తిరుగే లేదని చెప్పొచ్చు. బాక్సాఫీసు వద్ద ఊచకోతకి రణ్ వీర్ సింగ్ రెడీ అవుతున్నారని చెప్పొచ్చు. మరి ఏ స్థాయిలో సత్తా చాటుతుందో చూడాలి.