Star Kids: తల్లిదండ్రులు సినిమాల్లో కోట్లు సంపాదిస్తుంటే.. వేరే జాబ్స్ చేస్తున్న స్టార్ కిడ్స్
Star Kids: సినిమా అంటేనే ఓ గ్లామర్ ప్రపంచం. ఆ మెరుపులకు దూరంగా ఉండటం చాలా కష్టం. కానీ కొందరికి మాత్రం ఈ గ్లామర్ ప్రపంచం నచ్చలేదు. వాళ్లు వేరే రంగాలను ఎంచుకుని సక్సెస్ అయ్యారు. అలాంటి స్టార్ కిడ్స్ ఎవరో చూద్దాం.
అక్షయ్ కొడుకు జీతం ₹4500
మా అబ్బాయి ఆరవ్కు సినిమాలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదని అక్షయ్ కుమార్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అంతేకాదు, అతను నెలకు ₹4500 జీతానికి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని కూడా బయటపెట్టారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ కూతురు శ్వేతా
అమితాబ్ బచ్చన్ కూతురు శ్వేతా బచ్చన్ నందాకు నటనపై ఎప్పుడూ ఆసక్తి లేదు. ఆమె వృత్తిరీత్యా రచయిత్రి, కాలమిస్ట్. శ్వేత కొన్ని టీవీ యాడ్స్లో మోడలింగ్ చేశారు. 2018లో, ఆమె తన ఫ్యాషన్ లేబుల్ 'MxS'ను ప్రారంభించారు. బాగానే సంపాదిస్తోంది.
డాక్టర్గా సంజయ్ దత్ కూతురు
సంజయ్ దత్ కూతురు త్రిషాలా దత్ లైమ్లైట్కు దూరంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. ఆమె షోబిజ్కు దూరంగా ఉంటూా సైకోథెరపిస్ట్గా పనిచేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తుంటారు.
బిజినెస్ ఉమెన్గా జూహీ చావ్లా కూతురు
జూహీ చావ్లా కూతురు జాహ్నవి మెహతాకు బిజినెస్పై ఎక్కువ ఆసక్తి. ఐపీఎల్ వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తరఫున ఆమె బిడ్డింగ్ వేయడాన్ని చాలాసార్లు చూశాం. జాహ్నవికి నటనపై అస్సలు ఆసక్తి లేదు.
స్విమ్మర్గా రాణిస్తోన్న మాధవన్ కొడుకు
ఆర్. మాధవన్ కొడుకు వేదాంత్ మాధవన్కు సినిమాలంటే ఇష్టం లేదు. అతను క్రీడల్లో తన కెరీర్ను నిర్మించుకుంటున్నాడు. వేదాంత్ జాతీయ స్థాయి స్విమ్మర్. ఎన్నో పతకాలు కూడా గెలుచుకున్నాడు.
సినిమాలకు దూరంగా బోణీ కపూర్ కూతురు
బోణీ కపూర్ కూతురు అన్షులాకు నటనపై పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. ఆమె ఒక లైఫ్స్టైల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. కరణ్ జోహార్ రియాలిటీ షో 'ది ట్రేటర్స్'లో ఆమె కనిపించారు.
