Top 5 Movies: 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన టాప్ 5 మూవీస్.. `బూత్ బంగ్లా` రచ్చ, నెంబర్ 1 ఇదే
Top 5 Movies: అక్షయ్ కుమార్ 'భూత్ బంగ్లా' బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొడుతోంది. కేవలం 4 రోజుల్లోనే 2026లో మూడో అతిపెద్ద హిట్ సినిమాగా నిలిచింది. రాణి ముఖర్జీ 'మర్దానీ 3', షాహిద్ కపూర్ 'ఓ రోమియో' సినిమాలను దాటేసింది. మరి 2026 టాప్ 5 సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
5. మర్దానీ 3 (Mardaani 3)
- విడుదల తేదీ : 30 జనవరి 2026
- భారత్లో లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ : ₹53.06 కోట్లు
ఈ సినిమాకు అభిరాజ్ మీనావాలా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో రాణి ముఖర్జీ లీడ్ రోల్ చేశారు. మల్లికా ప్రసాద్ విలన్గా కనిపించగా, జాన్కీ బోడివాలా, జీషూ సేన్గుప్తా కూడా నటించారు. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹78.82 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద యావరేజ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
4. ఓ రోమియో (O' Romeo)
- విడుదల తేదీ : 13 ఫిబ్రవరి 2026
- భారత్లో లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ : ₹59.90 కోట్లు
విశాల్ భరద్వాజ్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. షాహిద్ కపూర్ హీరోగా నటించాడు. తృప్తి డిమ్రి, నానా పటేకర్, తమన్నా భాటియా, దిశా పటానీ, ఫరీదా జలాల్, అరుణా ఇరానీ, రాహుల్ దేశ్పాండే వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹92.86 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. కానీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
3. భూత్ బంగ్లా (Bhooth Bangla)
- విడుదల తేదీ : 17 ఏప్రిల్ 2026
- భారత్లో కలెక్షన్ (4 రోజుల్లో) : ₹73.35 కోట్లు
ఈ హర్రర్ కామెడీ సినిమాకు ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించారు. అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించగా, పరేష్ రావల్, రాజ్పాల్ యాదవ్, అస్రానీ, జీషూ సేన్గుప్తా, రాజేష్ శర్మ, టబు, వామికా గబ్బి వంటి నటులు ఉన్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹111.86 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇంకా థియేటర్ల రన్ అవుతుంది.
2. బార్డర్ 2 (Border 2)
- విడుదల తేదీ : 23 జనవరి 2026
- భారత్లో లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ : ₹341.70 కోట్లు
ఈ వార్ డ్రామా సినిమాకు అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్టర్. ఇందులో సన్నీ డియోల్ హీరోగా నటించాడు. వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజే, అహాన్ శెట్టి నటించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద సక్సెస్ అయిన ఈ సినిమా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹464.5 కోట్లు వసూలు చేసింది.
1. ధురంధర్: ది రివెంజ్ (Dhurandhar The Revenge)
- విడుదల తేదీ : 19 మార్చి 2026
- భారత్లో లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ : ₹1077.25 కోట్లు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామాలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరో. సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కూడా ఇందులో ఉన్నారు. ఆల్-టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ సినిమా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1810.09 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ సాధించింది.