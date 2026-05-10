Ashu Reddy: అష్షు రెడ్డి ఎంగేజ్మెంట్ లో బిగ్ ట్విస్ట్.. తెరమీదకు బిగ్ బాస్ టైటిల్ విన్నర్, విషయం ఏంటంటే?
ఈమధ్య కాలంలో వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ గా నిలిచిన అష్షు రెడ్డి.. ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో షేర్ చేసి మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఇక తాజాగా అంతకు మించిన బిగ్ ట్విస్ట్ తో ఎంగేజ్మెంట్ సీన్ కు ఎండ్ కార్డ్ వేసింది బ్యూటీ. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే?
వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా అష్షు రెడ్డి..
సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న సెలబ్రిటీలలో అషు రెడ్డి ఒకరు. ప్రస్తుతం ఆమె కాంట్రవర్సీలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ గా నిలిచింది. గతంలో ప్రేమ వార్తలతో వైరల్ అయిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు చీటింగ్ కేసుతో ఇబ్బందులు పడుతోంది.
ధర్మేంద్ర ఎన్నారై తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి అషు రెడ్డి రూ.9 కోట్ల వరకు తీసుకుందని ఆరోపిస్తూ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని ఆధారాలను కూడా ఆయన సమర్పించాడు.ఇప్పుడు ఆ కేసు కంటీన్యూ అవుతోంది. అష్షూ రెడ్డి కెరీర్ పై ఇది ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
నేనేతప్పు చేయలేదు..
ఇక ధర్మేంద్ర వ్యవహారంపై అషు రెడ్డి వెర్షన్ వేరే ఉంది. నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా తనపై తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించింది. అంతేకాకుండా, పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసును రద్దు చేయాలంటూ హైకోర్టులో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసింది. అయితే హైకోర్టు ఆ పిటిషన్ను కొట్టివేసినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అష్షురెడ్డి అప్ డేట్స్ కోసం జనాలు ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్న టైమ్ లో ఆమె సడెన్ గా ఓ షాక్ ఇచ్చింది.
వరుడి చేయి పట్టుకుని అషు రెడ్డి
అషు రెడ్డి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఆ ఫోటోలలో ఆమె చేతికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ ఉంది. దాంతో పాటు వరుడి చేయి పట్టుకుని మరో ఫోటో కూడా కనిపించడంతో, అషు రెడ్డికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగింది. పలువురు నెటిజన్లు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు. కొంత మంది బాగా విమర్శించారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంటుంది అని విమర్శించారు. ఇంతకీ ఆ వరుడు ఎవరు అని ఆరా తీయ్యడం స్టార్ట్ చేశారు.
బిగ్ బాస్ విన్నర్ తో అష్షు రెడ్డి..
ఇక తాజాగా అషు రెడ్డి మరో వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఆ సస్పెన్స్కు తెరదించింది. ఆ వీడియోలో ప్రముఖ సీరియల్ నటుడు, బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 టైటిల్ విన్నర్ నిఖిల్ కనిపించాడు. దీంతో నిజంగానే అషు రెడ్డి నిఖిల్తో నిశ్చితార్థం చేసుకుందని అందరూ భావించారు. కానీ అక్కడే అసలు ట్విస్ట్ బయటపడింది.
ఆ వీడియో గురించి అషు రెడ్డి మాట్లాడుతూ, “నిన్న నేను అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోలను చూసి చాలా మంది నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని అనుకున్నారు. కానీ అందులో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఇది జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్లోని ఒక మేకింగ్ వీడియో మాత్రమే” అని తెలిపింది.
కంటికి కనిపించేవన్ని నిజం కావు..
అంతేకాకుండా, “కంటికి కనిపించేవి అన్నీ నిజం కావు” అంటూ సోషల్ మీడియాలో తనపై జరుగుతున్న ప్రచారాలను ఉద్దేశిస్తూ తెలివిగా తాను ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది అష్షు రెడ్డి. ఈ విషయంపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొంత మంది ఇంకా ఎక్కువగా విమర్శిస్తుంటే.. మరికొంత మంది మాత్రం అష్షుకి సపోర్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.