- Sanjana Galrani: ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నందుకు బాధగా ఉంది.. శివాజీకి సపోర్ట్ చేస్తూ అనసూయకి ఇచ్చిపడేసిన బిగ్ బాస్ సంజనా
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 షోతో మరింతగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది సంజనా గల్రానీ. తాజాగా ఆమె శివాజీ చేసిన కామెంట్లకి స్పందించింది. ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తూ, అనసూయ లాంటి వారికి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చింది.
బిగ్ బాస్ షోతో పాపులర్ అయిన సంజనా గల్రానీ
సంజనా గల్రానీ అంతకు ముందు హీరోయిన్గా తెలుగు ఆడియెన్స్ కి బాగా పరిచయం. ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన `బుజ్జిగాడు` మూవీలో సెకండ్ లీడ్గా చేసి మెప్పించింది. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు చేసింది. మ్యారేజ్ చేసుకుని టాలీవుడ్కి దూరమయ్యింది. ఇటీవల `బిగ్ బాస్ తెలుగు 9` షో ద్వారా మళ్లీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ షో ఆమెకి మంచి క్రేజ్ని, ఫాలోయింగ్ని తెచ్చింది. ఊహించని పాపులారిటీని తెచ్చింది. బిగ్ బాస్ షోలో ఇమ్మాన్యుయెల్కి అమ్మగా వ్యవహరిస్తూ, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లోనూ చాలా మందికి అమ్మగా మారిపోయింది.
బిగ్ బాస్ షోలో టాప్ 5కి వెళ్లిన సంజనా
పాలుతాగే పిల్లాడిని కూడా వదిలేసి బిగ్ బాస్ షోకి వచ్చిన సంజనా తాను అనుకున్నది సాధించింది. తన ఇమేజ్ని మార్చేసుకుంది. తనపై పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటిని డామినేట్ చేసేలా తన ఇమేజ్ క్రియేట్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు. చాలా ఇన్నోసెంట్ అనే ముద్ర పడింది. అంతేకాదు ఎవరూ ఊహించని విధంగా టాప్ 5 వరకు వెళ్లింది. 5వ స్థానంలో ఎలిమినేట్ అయ్యింది. అయితే ఆ తర్వాత ఇటీవల ఆమె పలు మీడియా సంస్థలతో ముచ్చటించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది. తన కొడుకు, ఫ్యామిలీ గురించి స్పందించింది. అందులో భాగంగానే హీరోయిన్ల డ్రెస్ల గురించి రియాక్ట్ అయ్యింది.
శివాజీకి సపోర్ట్ గా సంజనా కామెంట్స్
గత కొన్ని రోజులుగా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లు, మహిళలు వేసుకోవాల్సిన డ్రెస్ గురించి నటుడు శివాజీ చేసిన కామంట్స్ తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై చాలా మంది హీరోయిన్లు రియాక్ట్ అయ్యారు. అందులో యాంకర్, నటి అనసూయ రియాక్ట్ కావడం బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఆమె చుట్టూ ఈ వివాదం నడిచింది. ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా బిగ్ బాస్ తో విశేషమైన పాపులరిటీని సొంతం చేసుకున్న సంజనా గల్రానీ స్పందించింది. గ్లామర్ షోని ఆమె తప్పుపట్టింది. కంఫర్ట్ డ్రెస్ వేసుకోవాలని, అతిగా గ్లామర్ చేస్తే అది మీకే ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పింది.
పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని తప్పు చేశా- సంజనా
శివాజీ వ్యాఖ్యలను సమర్ధించిన సంజనా.. `ఒకప్పుడు తాను 18, 19ఏజ్లో చాలా వరకు గ్లామర్ రోల్స్ చేశాను, శ్రుతి మించిన ఎక్స్ పోజ్ చేశాను, అవి ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. పెళ్లై, పిల్లలు పుట్టాక అలాంటి ఫోటోలు చూస్తే ఇలా ఎందుకు చేశానని బాధపడుతున్నాను. చాలా రిగ్రెట్ ఫీలవుతున్నాను. అప్పుడు ఎలా ఉండాలనేది తెలియదు, వెనకాల ఎవరూ లేరు, చెప్పేవారు లేరు, ఫ్యామిలీ కూడా చెప్పలేదు, దీంతో ఇండస్ట్రీలో సర్వైవ్ కోసం పొట్టిదుస్తులు వేసుకున్నాను. ఆయా ఫోటోలను చూస్తే ఇప్పుడు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. అందుకే తాను కొన్ని వెబ్ సైట్లకి ఫోన్ చేసి ఆయా ఫోటోలను తీయిస్తున్నాను`అని చెప్పింది సంజనా.
అనసూయకి ఇండైరెక్ట్ గా సంజనా కౌంటర్
`కొత్తగా వచ్చేవారికి ఆమె సలహాలిస్తూ, మీకు ఏ డ్రెస్ కంఫర్ట్ గా ఉంటే వాటిని వేసుకోండి, జీన్స్, కుర్తా, గాగ్రా, శారీ, హాఫ్ శారీఇలా ఏది కంఫర్ట్ గా ఉంటే వాటిని ధరించండి, అంతేకాని ఓవర్ ఎక్స్ పోజ్ చేయకండి, గ్లామర్ గా కనిపించడంలో తప్పులేదు, కానీ శ్రుతి మించిన గ్లామర్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఇలానే అనిపిస్తుంది. కానీ 35-40 ఇయర్స్ వచ్చాక, మీకు పెళ్లై, పిల్లలు పుట్టాక, వారు మీ ఫోటోలను చూస్తే ఇబ్బంది పడతారు. తాను అనుభవంతో ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాను` అని సుమన్ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. ఈ విషయంలో ఎవరి మాట వినొద్దు అనే విషయాన్ని సంజనా వెల్లడించారు. పరోక్షంగా ఆమె అనసూయ లాంటి వారికి దిమ్మతిరిగేలా కౌంటర్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం సంజనా కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.