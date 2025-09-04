- Home
బిగ్బాస్ 9 కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ లీక్.. ప్రభాస్ బ్యూటీతో పాటు ఆ కాంట్రవర్సీ క్వీన్ కూడా..
బిగ్బాస్ 9 కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ లీక్.. ప్రభాస్ బ్యూటీతో పాటు ఆ కాంట్రవర్సీ క్వీన్ కూడా..
Bigg Boss Telugu 9 Contestants List: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 “డబుల్ హౌస్ – డబుల్ డోస్” అనే కొత్త కాన్సెప్ట్తో రాబోతోంది. ఈ తరుణంలో బిగ్బాస్ 9 కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ అంటూ ఓ వార్త వైరలవుతుంది. ఇంతకీ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లు ఎవరో ఓ లూక్కేయండి.
బిగ్బాస్-9 ఫీవర్ మొదలైంది
తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రియాలిటీ షో ‘బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9’ (Bigg Boss 9) ఇక మూడురోజుల్లోనే ప్రారంభం కానుంది. సెప్టెంబర్ 7న ఈ సీజన్ గ్రాండ్గా ఓపెనింగ్ అవుతుంది. ఇప్పటికే ఎనిమిది సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో, ఈసారి షోను మరింత భిన్నంగా, రసవత్తరంగా మార్చేందుకు నిర్వాహకులు “డబుల్ హౌస్ – డబుల్ డోస్” అనే కొత్త కాన్సెప్ట్తో రాబోతోంది. ఈ తరుణంలో బిగ్బాస్ 9 కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ అంటూ ఓ వార్త వైరలవుతుంది. ఇంతకీ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లు ఎవరో ఓ లూక్కేయండి.
కామన్ పీపుల్ సెలక్షన్ – అగ్నిపరీక్ష
ఈసారి బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోను మరింత ఎక్సైటింగ్గా మార్చేందుకు బిగ్ బాస్ టీం పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా గత సీజన్ల మాదిరిగానే ఈసారి సెలబ్రిటీలతో సామాన్యులు కూడా గేమ్లో పాల్గొనే అవకాశం ఇవ్వబడింది. అంటే.. ఈ సారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కామన్ పీపుల్కు అడుగు పెట్టే అవకాశం దక్కబోతోంది. అయితే కామన్ పీపుల్ కేవలం 5 మందిని మాత్రమే ఎంపిక చేయనున్నారు. ‘అగ్నిపరీక్ష’ పేరుతో ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహిస్తున్నారు.
లీకైన సెలబ్రిటీ లిస్ట్
ఇప్పటికే బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 హౌస్లోకి వెళ్లబోతున్న సెలబ్రిటీల లిస్ట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ లిస్ట్లో పలువురి పేర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇందులో ముద్ద మందారం సీరియల్ నటి తనుజా గౌడ, ‘గుప్పెడంత మనసు’సీరియల్ ఫేమ్ ముఖేష్ గౌడ, ‘కోయిలమ్మ’ సీరియల్ ఫేమ్ తేజస్విని గౌడ లు హౌస్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారని టాక్.
అలాగే.. జానీ మాస్టర్పై సంచలన ఆరోపణలు చేసి పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న శ్రేష్టి వర్మ కూడా ఈ సీజన్లో ఎంట్రీ ఇస్తారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు.. జబర్దస్త్ ఇమాన్యుయేల్, నటుడు హరిత్ రెడ్డి, ‘రాను బొంబాయికి రాను’ పాటతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సింగర్ రాము రాథోడ్ కూడా లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నారు.
అంతేకాక, సోషల్ మీడియా సంచలనం, పికిల్స్ బిజినెస్ తో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయిన అమ్మాయి అలేఖ్య చిట్టి కూడా హౌస్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని టాక్. ఇక సీరియల్ యాక్టర్, మెగా ఫ్యామిలీకి ఆప్తుడిగా పేరున్న భరణి కుమార్ కూడా ఈసారి బిగ్బాస్ హౌస్లో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడని సమాచారం.
గ్లామర్ అండ్ ఫన్ ప్యాకేజ్
ఈసారి బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్లో గ్లామర్ అండ్ ఫన్ ప్యాకేజ్తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. గ్లామర్ డోస్ పెంచేందుకు పాత హీరోయిన్లను హౌస్లోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో ‘బుజ్జిగాడు’ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన నటించిన సంజనా గల్రాని, అలాగే ‘నరసింహ నాయుడు’లో లక్స్ పాప ఫేమ్ ఆశా షైనీ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక కామెడీ ట్రాక్ కోసం ‘జయం’ ఫేమ్ సుమన్ శెట్టి ఎంట్రీ ఖాయమని టాక్ వినిపిస్తోంది.
కామన్ పీపుల్ లైన్-అప్
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో కామన్ పీపుల్ కేటగిరీలో కూడా ఆసక్తికరమైన లైన్-అప్ వినిపిస్తోంది. ప్రియా శెట్టి, పవన్ కళ్యాణ్, నాగ ప్రశాంత్, మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్, మనీష్ పేర్లు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే వీరిలో ఎవరెవరు ఫైనల్గా హౌస్లోకి అడుగుపెడతారో ఇప్పటికీ సస్పెన్స్గా ఉంది. వీరిలో ఎవరెవరు ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అవుతారో చూడాలి.
డబుల్ హౌస్.. డబుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్
ఈసారి బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఎంటర్టైన్మెంట్ డబుల్గా రాబోతోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. గ్లామర్, కామెడీ, వివాదాలు, సామాన్యుల ఎంట్రీ ఇలా అన్ని అంశాలు ఈ సీజన్ కు మరింత హై వోల్టేజ్ ఇవ్వబోతున్నాయి. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జోరందుకున్నాయి. ఈసారి కంటెస్టెంట్లు రచ్చ రేపడం పక్కా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.